Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (8/2)

ZONA DE CONFORTO

Data estelar: Lua cresce em Câncer.

Todo ser humano precisa de um lugar que faça sentir conforto e segurança, seja um imóvel, um abraço, um gesto ou alguma troca fugaz de olhares, porque se nossa humanidade passa tempo demais desconfortável e insegura vai definhando e perdendo a saúde física e psíquica.

Todos nós, inevitavelmente, temos de conviver com o medo que contraria essa busca fundamental, e por ele erramos na dose de conforto e segurança, nos acomodando tanto nessas condições que acabamos presos dentro de estruturas seguras e confortáveis, evitando qualquer ação que nos levaria para além.

A tal da “zona de conforto” precisa ser dosada com sabedoria, para nos brindar com o que precisamos sem que se transforme na prisão que impede que continuemos nos lançando à aventura da vida.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Andam acontecendo coisas que você, muito provavelmente, tem dificuldade de identificar, porque é como se você tivesse começado a funcionar de uma maneira completamente diferente da conhecida. Isso veio para ficar.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Sempre haverá algo para se entreter na tela do seu celular, mas também sempre haverá algo para fazer sem que a tela do celular intervenha, no mundo real das ações concretas feitas em benefício de algo maior.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Quando você sabe que é propício fazer algo útil, mas mesmo assim procrastina e se dedica à preguiça, parece não haver nada muito negativo nessa atitude, mas, no fundo, sua alma reconhece o que resulta da procrastinação.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Se todas as pessoas pensassem nas outras quando empreendem ações, em vez de serem autocentradas e se importarem apenas com os benefícios próprios, o mundo já seria infinitamente melhor do que é. Há esperança ainda?

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Para preservar a saúde em boa forma, procure se livrar desses sentimentos que andam se convertendo em ressentimentos, e não precisa fazer isso jogando nada na cara de ninguém, apenas respirando fundo e com calma.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Procure ter firmeza nas suas demandas, porque este é um momento produtivo, mesmo que as pessoas envolvidas considerem que devem descansar e se distrair. Pelo menos, oriente essas pessoas sobre o que precisam fazer.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Se você sentir a disposição de tomar distância das distrações e se focar nas atividades que aproximariam você dos objetivos pretendidos, não hesite, se lance nessa direção com a maior boa vontade prática do mundo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Quando a mente se enche de boas ideias o melhor a fazer é tomar um tempo para as registrar, porque assim, pelo menos, você terá empreendido uma ação concreta para as aproximar da realidade prática. Melhor assim.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A impaciência pode até se cobrir de argumentos insofismáveis, mas continua sendo apenas ela, a impaciência. Por isso, se é o caso de ser tomado por esse sentimento, procure não o transformar num argumento lógico.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Por mais que sua alma resista a participar de eventos sociais, dessa vez passe por cima da resistência e faça um tanto de esforço para se reconectar com as pessoas que lhe estendem convites. Você vai gostar.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As tentações do mundo são variadas e muito intensas, provindas de todos os lados, mas principalmente da tela do celular. Agora é quando sua alma precisa treinar a resistência, para não ser dominada por nenhuma distração.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Você sabe o que precisa fazer, você tem todos os instrumentos à disposição, há tempo também para agir, mas algo em seu interior resiste e fica sendo tentado a procrastinar. Isso seria o pior que poderia acontecer.