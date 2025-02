O que mudou na relação entre Taylor Swift e Blake Lively

A amizade entre Taylor Swift, 35, e Blake Lively, 37, pode estar estremecida após recentes acontecimentos envolvendo a briga judicial entre Lively e o diretor Justin Baldoni, 41. De acordo com informações divulgadas pelo TMZ, a cantora teria se sentido manipulada pela atriz em meio ao processo.

Segundo fontes próximas a Swift, a artista foi convidada para um encontro no apartamento de Blake sem saber que Baldoni também estaria presente. Durante a conversa, Taylor comentou estar animada com o filme “É Assim que Acaba”, estrelado por Lively. No entanto, a cantora acredita que a situação foi armada propositalmente para criar uma narrativa favorável à atriz.

Além disso, Taylor teria se incomodado com uma troca de mensagens entre Lively e Baldoni, onde a atriz se comparava a Daenerys Targaryen, de “Game of Thrones”, chamando a si mesma de “Khaleesi” e descrevendo Taylor e Ryan Reynolds como seus “dragões” protetores.

A fonte ainda revelou que Swift está repensando sua relação com Blake após perceber que seu nome tem sido usado de forma indevida há tempos. “Taylor está aprendendo que Blake tem explorado sua amizade de maneiras que não condizem com a realidade, como dizer a uma jovem atriz que Taylor a ‘escalou’ para um projeto, o que nunca aconteceu”, afirmou a pessoa próxima à cantora.

Conheça os principais prêmios que Taylor Swift já ganhou

Taylor Swift reafirma seu nome entre as maiores artistas da indústria musical com uma trajetória impressionante no Grammy. Com um total de 14 prêmios conquistados ao longo de sua carreira, a cantora se consagra como uma das artistas mais premiadas da história da premiação.

Conquistas e recordes

Um dos feitos mais marcantes de Swift é sua inédita quarta vitória na cobiçada categoria de Álbum do Ano, superando lendas como Frank Sinatra, Stevie Wonder e Paul Simon, que haviam conquistado três prêmios na mesma categoria. Seus álbuns vencedores incluem:

Fearless (2010)

1989 (2016)

Folklore (2021)

Midnights (2024)

Além disso, a artista já recebeu impressionantes 52 indicações ao longo de sua carreira, acumulando prêmios também em categorias como Melhor Álbum Pop e Melhor Videoclipe.