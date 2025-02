Ex-funcionária do ‘Melhor da Tarde’ denuncia assédio e demissão sem o conhecimento de Catia Fonseca

Os bastidores do ‘Melhor da Tarde’ estão mais quentes do que nunca! Após a saída do diretor Rodrigo Riccó, uma ex-funcionária da equipe de gastronomia revelou que foi chamada de “vagabunda” pelo produtor Bruno Hashimoto. A denúncia, divulgada pelo colunista Ricardo Feltrin, detalha que o episódio aconteceu antes de uma viagem de gravação com Catia Fonseca.

A assistente teria levado a queixa ao produtor executivo Ian Bennett, que ouviu a confirmação de Hashimoto, mas não tomou nenhuma providência. O caso só veio à tona agora, meses depois do ocorrido, e reacendeu as polêmicas envolvendo a atração, que já enfrenta dificuldades para conquistar audiência.

As circunstancias da demissão da funcionária aconteceram sem o conhecimento de Riccó e Cátia Fonseca, que só descobriram a história esta semana. Segundo Feltrin, a apresentadora ficou surpresa ao saber o detalhes por trás da dispensa da profissional, que fazia parte da equipe desde o início do programa em 2018.

O Melhor da Tarde já não vive sua melhor fase, com mudanças no formato e a saída de nomes importantes. Agora, com esse escândalo nos bastidores, a crise dentro da Band parece estar longe de acabar.