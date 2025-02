Billie Eilish e Ariana Grande vão fazer parceria? Confira o que se sabe

Quem nunca sonhou em ver Ariana Grande e Billie Eilish juntas em uma parceria musical? A boa notícia é que as duas artistas também já imaginaram isso, e a possibilidade foi discutida durante uma entrevista recente entre as cantoras. O bate-papo aconteceu após uma exibição do filme “Wicked”, no evento Directors Guild of America, em Los Angeles, onde Billie Eilish teve a oportunidade de entrevistar Ariana Grande.

Durante a conversa, as artistas abordaram temas como a atuação de Ariana no papel de Glinda, que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. Billie revelou que “Wicked” é seu filme favorito, e Ariana agradeceu pela disponibilidade da cantora para conduzir a entrevista. “Isso significa muito para mim. Minha equipe perguntou quem seria a pessoa dos meus sonhos para fazer isso, e você disse sim”, disse Ariana, visivelmente emocionada.

Mas o momento mais empolgante da entrevista foi quando as duas falaram sobre a possibilidade de uma colaboração musical. Em determinado ponto, Billie se confundiu e, ao invés de falar “mais algumas perguntas”, acabou dizendo “mais algumas músicas”. Ariana não perdeu a chance de sugerir: “Precisamos fazer isso em algum momento.” E Billie, fã declarada de Ariana, não hesitou em responder: “Eu adoraria fazer isso!”

Billie Eilish fala sobre processo criativo

Billie Eilish falou, ao lado do irmão Finneas, sobre seu processo criativo e a ansiedade sobre se ela será capaz de compor outra música.

O entrevistador da CBS Mornings, Anthony Mason, conversou com ela em Chicago. Entre os assuntos abordados estavam, o intenso bloqueio criativo que os paralisou no ano passado, bem como se ela se importa em ganhar mais Grammys.

Segundo ela, os elogios da Recording Academy são “a coisa mais louca do mundo“, deixando-a “impressionada, animada, honrada e humilde, tudo ao mesmo tempo”.

De acordo com a Billboard, o processo de gravação de seu terceiro álbum, Hit Me Hard and Soft, foi tortuoso, ela disse que em algum momento os irmãos ficaram “muito presos“. “Acontece e você fica tipo, ‘Que diabos?! Eu nunca mais vou criar’”, disse ela. Os irmãos afirmaram tudo melhorou em 25 de maio de 2023, quando trabalharam no começo da música Wildflower.

“E então ‘The Greatest’, e começou a ficar claro que estávamos dizendo a verdade“, disse Finneas sobre o período em que as coisas começaram a fluir novamente. Billie, que disse que nunca se considerou uma cantora até recentemente, começou a ter aulas de canto, algo que ela resistiu por causa de sua insegurança sobre não se sentir uma “grande cantora” ou ter um professor dizendo que ela não era. “Quando você é uma garota e é ruim em alguma coisa uma vez, então todos os garotos acham que você é ruim naquilo para sempre”, explicou.