Entenda como será a nova fase musical do NewJeans

O grupo de K-pop NewJeans está prestes a iniciar uma nova fase em sua trajetória. A partir de março de 2025, Minji, Hanni, Danielle, Haerin e Hyein passarão a atuar sob o nome NJZ. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (7) por meio do Instagram do ComplexCon Hong Kong 2025, evento no qual o quinteto será uma das atrações principais.

A mudança de nome acontece em meio a uma disputa contratual entre o grupo e a agência ADOR, subsidiária da HYBE. Em novembro de 2024, as integrantes declararam a rescisão do contrato exclusivo, alegando falta de proteção e descumprimento de cláusulas por parte da empresa. A ADOR, no entanto, contesta a decisão, argumentando que o contrato segue válido até julho de 2029.

Uma nova identidade para um novo começo

Em entrevista à CNN, as integrantes explicaram que a mudança de nome representa uma oportunidade de recomeço após meses de desafios. Danielle destacou a importância da escolha do nome NJZ: “Levamos em consideração as opiniões dos nossos fãs e quisemos preservar a essência do nosso nome original”.

Hanni reforçou que, apesar da mudança, o grupo não descarta suas origens: “Embora não possamos usar nosso antigo nome por enquanto, ele ainda faz parte da nossa história. Nossa jornada como NewJeans foi especial e continuará sendo lembrada”.

Transformação musical e visual

Além da alteração no nome, NJZ promete uma nova abordagem artística. Hanni revelou que o grupo adotará um estilo visual mais ousado e marcante: “Quero me afastar da imagem de ‘garota da porta ao lado’ e explorar uma estética mais intensa”.

Haerin também destacou mudanças na sonoridade do grupo: “Nosso novo projeto terá um som completamente diferente. Queremos trazer algo único e inesperado para nossos fãs”. Já Hanni complementou com entusiasmo: “Agora, nada mais pode nos impedir”.