Com SZA e Serena Williams, Kendrick Lamar se apresenta em intervalo do Super Bowl

Kendrick Lamar se apresentou no intervalo do Super Bowl, neste domingo (9/2) - (crédito: Reprodução)

O rapper norte-americano Kendrick Lamar se apresentou, neste domingo (9/2), durante o intervalo do Super Bowl. Com participações especiais de Samuel L. Jackson, SZA e Serena Williams, o artista performou, entre outras, a música Not like us, vencedora de cinco prêmios no último Grammy. Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Famosa por refletir rixa entre Lamar e o também rapper Drake, a faixa entreteve o público de Nova Orleans, inclusive o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump — primeiro a marcar presença, durante mandato, no principal evento do futebol americano. Em ocasiões anteriores, o artista criticou o representante republicano e chegou a chamá-lo de "idiota".