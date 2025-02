Relembre como álbum ajudou Ariana Grande com depressão

A cantora Ariana Grande abriu o coração sobre a importância do álbum “Thank U, Next” (2019) em um dos momentos mais difíceis de sua vida. Em entrevista ao podcast Awards Chatter, do The Hollywood Reporter, a artista revelou que o disco foi um refúgio durante um período turbulento de luto e ansiedade, sendo gravado em apenas duas semanas após o lançamento de “Sweetener” (2018).

“Eu estava passando por muita terapia, lidando com transtorno de estresse pós-traumático, luto, depressão e ansiedade. A música foi um elemento fundamental nesse processo. Foram tempos sombrios, e compor essas canções trouxe uma luz necessária para minha vida”, desabafou Ariana.

Superando desafios e quebrando padrões

O lançamento do álbum foi recebido com cautela pela gravadora, que hesitou diante da proximidade com o sucesso de “Sweetener”. No entanto, Ariana estava decidida a seguir com seu plano. “A gravadora compreendeu, mas também demonstrou receio em interromper o ciclo do álbum anterior tão rapidamente. Mas eu sabia que precisava fazer isso para minha alma. Não queria seguir fórmulas, apenas expressar o que sentia naquele momento”, explicou.

A produção do álbum aconteceu logo após a cantora enfrentar eventos dolorosos, como a perda de seu ex-namorado Mac Miller, falecido devido a uma overdose acidental, e o fim de seu relacionamento com Pete Davidson. Além disso, Ariana ainda carregava as marcas do atentado ocorrido em seu show em Manchester, em 2017.

A música como refúgio

“Thank U, Next” não apenas marcou um capítulo de superação para Ariana, mas também redefiniu sua carreira. O álbum, que trouxe hits como “7 Rings” e “Break Up with Your Girlfriend, I’m Bored”, consolidou sua autonomia artística e emocional, provando que a música pode ser um poderoso instrumento de cura.

A indicação de Ariana Grande ao Oscar por ‘Wicked’

A cantora e atriz Ariana Grande recebeu sua primeira indicação ao Oscar, concorrendo na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante por sua atuação como Glinda em Wicked, a adaptação cinematográfica do famoso musical. A artista disputa a estatueta com Monica Barbaro, Felicity Jones, Isabella Rossellini e Zoe Saldaña, em uma das categorias mais aguardadas da premiação.

Emocionada, Ariana compartilhou seu sentimento de gratidão com os seguidores em uma publicação no Instagram. Na foto, a cantora relembra sua infância, quando se vestia como Dorothy Gale, personagem de O Mágico de Oz, um ícone ligado ao universo de Wicked. “Levantando minha cabeça entre soluços para dizer muito obrigada à @theacademy por esse reconhecimento insondável”, escreveu Ariana.

Ela continuou expressando sua emoção: “Eu não consigo parar de chorar, para surpresa de ninguém. Estou humilde e profundamente honrada por estar em uma companhia tão brilhante e por compartilhar isso com a pequena Ari, que assistia a Judy Garland cantando ‘Somewhere Over the Rainbow’ antes da grande e linda bolha entrar. Estou tão orgulhosa de você, pequena.”