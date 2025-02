Como ‘Born Again’ de Lisa aborda o poder feminino

A cantora LISA segue ampliando o universo de seu aguardado projeto solo Alter Ego, e desta vez trouxe duas grandes estrelas da música pop para acompanhá-la. A artista do BLACKPINK lançou na última sexta-feira (7) o single “Born Again”, uma colaboração poderosa com Doja Cat e Raye.

O videoclipe, de estética sofisticada, apresenta as três cantoras em uma mansão luxuosa, filmadas em preto e branco, transmitindo uma atmosfera elegante e introspectiva. Enquanto relaxam em uma sala de estar glamorosa, elas interpretam a letra da canção de forma intensa. A divulgação da parceria vinha sendo alimentada por LISA ao longo do mês, incluindo a revelação de uma arte promocional no estilo Neo-Noir, onde o trio surge vestindo trajes pretos sofisticados em uma composição visual marcante.

A expectativa em torno de Alter Ego só cresce, e os fãs poderão conferir o álbum completo no dia 28 de fevereiro. O projeto sucede uma série de lançamentos de sucesso em 2024, incluindo Rockstar – que atingiu a posição 70 na Billboard Hot 100 –, além das faixas New Woman, parceria com Rosalía, e Moonlit Floor (Kiss Me).

Segundo informações divulgadas, o conceito do álbum é baseado em cinco personas distintas que LISA incorpora ao longo do projeto, cada uma representada por um dos cinco pontos de uma estrela, um símbolo central na identidade visual da campanha.

Em uma recente entrevista à Billboard, a cantora compartilhou detalhes sobre seu processo criativo, destacando sua busca pela perfeição. “Ainda estou ajustando alguns detalhes da tracklist e vendo o que posso mudar”, revelou. “Está tudo pronto, mas acho que as pessoas vão se surpreender com minha versatilidade e com o que sou capaz de fazer.”

Lisa, do Blackpink, comenta sobre carreira solo

A cantora Lisa, do grupo Blackpink, falou sobre sua carreira solo na entrevista de capa da revista V.

Recentemente ela anda com a agenda lotada. Lisa lançou uma série de singles, trabalhou em um álbum de estreia, fez performances e estreou como atriz em White Lotus, de Mike White.

“Estou orgulhosa de cada coisa”, disse à publicação. “Mas se eu realmente, realmente tivesse que escolher uma favorita, eu diria que o Victoria’s Secret Fashion Show.”

Vale lembrar que ela se apresentou na passarela em outubro do ano passado como parte de uma programação só de mulheres composta por Cher e Tyla. O desfile na cidade de Nova York marcou o retorno do desfile anual de moda televisionado da marca de lingerie após seis anos.

Vale destacar que a entrevista acontece pouco mais de um mês antes do lançamento do álbum de estreia da estrela do K-pop, Alter Ego, que será lançado em 28 de fevereiro. A artista trabalhou os singles Rockstar, New Woman com Rosalia e Moonlit Floor, o primeiro dos quais alcançou a posição 70 na Billboard Hot 100.

Ela está se preparando para o lançamento da terceira temporada de White Lotus, na qual ela estrela como uma funcionária da rede fictícia de hotéis da série na Tailândia.

“Este foi meu primeiro trabalho como atriz, então, quando comecei, tive que preparar muitas coisas“, afirmou à publicação. “É um mundo totalmente novo para mim… Mas no primeiro dia de filmagem, todos me apoiaram muito.”

“Os tailandeses estão orgulhosos”, acrescentou. “Eu amo a cultura tailandesa. Algumas pessoas já sabem o quão incrível ela é, mas eu sinto que [este show] é uma chance de deixar o mundo saber mais sobre a Tailândia e sua beleza.”, finalizou.