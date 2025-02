O que se sabe sobre a nova era de Charli XCX após ‘Brat’

Charli XCX, que dominou 2024 com sua era “Brat”, está se preparando para uma nova jornada criativa, desta vez com um álbum que promete se afastar do som que a consagrou. O produtor e coautor Finn Keane revelou ao Grammy.com que Charli está explorando novos caminhos, buscando algo totalmente diferente do que foi visto em “Brat”.

Ele destacou que, embora o estilo da cantora tenha sido marcante no álbum anterior, as últimas discussões sobre o novo projeto indicam um desejo de reinventar-se novamente. “Algumas das músicas que temos trabalhado são o oposto total do que fizemos antes. Isso mostra o desejo de reconstruir e mostrar algo completamente novo”, afirmou Keane.

Em uma trajetória cheia de surpresas, Charli recentemente conquistou vitórias no Grammy, com sua faixa “Von Dutch” sendo premiada como Melhor Gravação de Dance Pop, enquanto “Brat” levou o prêmio de Melhor Álbum Dance/Eletônico. Com o sucesso recente, a cantora está também envolvida em novos projetos cinematográficos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Charli (@charli_xcx)

O conceito por trás de ‘Brat’ de Charli XCX

Charli XCX não apenas lançou um álbum com “Brat”; ela criou um verdadeiro manifesto. O projeto, que rapidamente se tornou um dos maiores sucessos de sua carreira, não se limitou a ser mais um lançamento pop. Em vez disso, a cantora moldou uma visão ousada e provocativa, buscando redefinir a cultura pop e conquistar as paradas globais.

Lançado em junho, “Brat” estreou em terceiro lugar na Billboard 200, seu melhor desempenho até o momento. No entanto, o processo por trás desse sucesso foi cuidadosamente planejado, começando muito antes do álbum ser oficialmente lançado.

Em uma série de postagens no Instagram, Charli compartilhou o conceito subjacente ao projeto, revelando como cada detalhe – da arte do álbum ao marketing – foi pensado para chocar e surpreender. “A arte de ‘Brat’ será desagradável, arrogante e ousada. Algumas pessoas vão odiá-la”, disse a artista, referindo-se à capa do álbum, que se destaca pelo design minimalista e carregado de texto. A estética, de fato, reflete a ideia de que o álbum seria tanto uma provocação visual quanto auditiva.

Além dos visuais impactantes, Charli adotou uma abordagem ousada para a campanha de marketing. A estratégia foi uma fusão entre “arte elevada” e “arte baixa”, misturando o caos experimental com a cultura pop mainstream. “Toda a campanha do álbum é arte de alto nível. Mas também é crucial entender o benefício da arte de baixo nível e da celebridade”, afirmou ela, enfatizando a união desses dois mundos como essencial para o conceito do álbum.

A cantora não hesitou em afirmar que sua proposta não precisava de explicações. “Não há explicação para o que eu faço”, disse Charli. “A resposta é sempre ‘Sem comentários’. Devemos cultivar o desejo, o caos e a destruição.”

A experiência de lançamento também incluiu momentos de provocação com demos inacabadas tocadas em raves underground, gerando curiosidade e antecipação. “Você precisa entender minha visão. Isso é global”, afirmou ela, prometendo contar sua história de uma maneira focada e imersiva.

Em uma entrevista para a “Variety”, Charli revelou que o conceito de marketing para “Brat” foi concebido antes mesmo de as músicas estarem finalizadas. “Normalmente, quando faço um disco, há essa fase de transição [depois que ele é gravado], em que penso em como apresentar a música. Mas com este, eu realmente fiz isso primeiro”, explicou ela.

O trabalho meticuloso de Charli foi recompensado. Com 77 mil unidades vendidas na primeira semana e mais de 46 milhões de streams, “Brat” não só estreou no 3º lugar da Billboard 200, mas também se manteve relevante, retornando ao topo nas semanas seguintes. Além disso, o álbum liderou a parada de dance/eletrônica da Billboard, consolidando o impacto duradouro do projeto.