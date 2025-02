Por que Lily Allen pode estar gravando um novo álbum

Lily Allen foi vista em um estúdio de gravação nesta quinta-feira (6), compartilhando com seus seguidores imagens ao lado da cantora e compositora Chloe Angelides. Nas fotos, as duas aparecem concentradas, com fones de ouvido e papéis nas mãos que, aparentemente, contêm letras inéditas, sugerindo que algo novo está sendo produzido.

A legenda da publicação foi simples, com Allen escrevendo apenas “Trabalhando até tarde”. Este momento de atividade no estúdio vem após a cantora britânica expressar sua vontade de lançar novas músicas em 2025. Em uma entrevista recente ao podcast “Miss Me?”, Lily revelou sua intenção de lançar um novo álbum, o primeiro desde “No Shame” de 2018. Ela mencionou, com um toque de humor: “Com sorte, termino o disco até o fim de 2025. Seria legal, não? Não é algo certo, mas estou tentando manifestar isso agora.”

Em 2024, a artista fez uma aparição surpresa durante a turnê “GUTS” de Olivia Rodrigo, quando ambas se uniram para interpretar a canção “Smile”. Recentemente, também foi noticiado que Allen passou por um divórcio após descobrir traições de seu ex-marido, o que pode ter inspirado novas canções para o que está por vir. Será que ela está preparando novas letras para marcar uma nova fase? Aguardemos.

Como está Lily Allen após divórcio polêmico

A cantora britânica Lily Allen está passando por um momento delicado após o fim de seu casamento com o ator David Harbour, astro da série Stranger Things. De acordo com fontes próximas, a artista de 39 anos tem encontrado dificuldades emocionais com a separação, que se tornou um assunto amplamente discutido na mídia.

Casados por mais de quatro anos, Allen e Harbour oficializaram a união em setembro de 2020, em uma cerimônia discreta em Las Vegas. O relacionamento dos dois começou em 2019, quando foram vistos juntos em eventos públicos, e rapidamente se tornou um dos casais mais comentados do meio artístico.

Momento Difícil e Repercussão Pública

Fontes próximas relataram à revista People que Lily Allen está profundamente abalada com o divórcio. “Ela está devastada e não está em um bom lugar. Tem sido muito difícil para ela e suas filhas”, revelou um amigo próximo da cantora. Allen é mãe de duas meninas, Marnie Rose, de 12 anos, e Ethel Mary, de 13, fruto de seu casamento anterior com Sam Cooper.

No início de janeiro, a cantora falou abertamente sobre sua situação emocional em seu podcast Miss Me?, apresentado ao lado de Miquita Oliver. “Estou tão… realmente não estou em um bom lugar. Sei que tenho falado sobre isso há meses, mas isso está fora de controle. Não consigo me concentrar em nada além da dor que estou sentindo”, desabafou Allen, que anunciou uma pausa temporária no programa para se afastar dos holofotes.

Polêmicas e Rumores Sobre o Fim do Casamento

O relacionamento entre Allen e Harbour já vinha enfrentando desafios nos últimos meses. Segundo o Daily Mail, a cantora teria descoberto que o marido mantinha um perfil secreto no aplicativo de relacionamento Raya, voltado para celebridades e pessoas influentes. Esse fato teria sido um dos estopins para a separação.

Além disso, boatos surgiram na internet sobre uma possível recaída da cantora no abuso de substâncias, especulações que ela negou veementemente em seu podcast. “Sei que há rumores cruéis por aí, mas isso não é verdade”, afirmou, reforçando que segue comprometida com sua sobriedade.