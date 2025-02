A intenção de Kendrick Lamar com ‘Not Like Us’ - (crédito: TMJBrazil)

Menos de uma semana após conquistar cinco prêmios no Grammy com Not Like Us, Kendrick Lamar abriu o jogo sobre sua recente rivalidade com Drake e a motivação por trás de seu álbum surpresa, GMX. Durante uma coletiva de imprensa da Apple Music, o rapper revelou que seu objetivo era resgatar a essência competitiva do hip-hop, trazendo de volta a energia que, segundo ele, estava se perdendo no gênero.

“Acho que muita gente estava colocando o rap em segundo plano — você não tinha mais aquela garra, não via mais aquela mordida”, comentou Lamar. “Minha intenção, desde o primeiro dia, foi sempre manter a natureza disso como um esporte. Adoro quando os artistas rangem os dentes. Ainda assisto a raps de batalha… Essa sempre foi a definição central de quem eu sou.”

Kendrick Lamar: conheça o maior vencedor do Grammy 2025

A noite do Grammy 2025 foi marcada pelo domínio absoluto de Kendrick Lamar. O rapper norte-americano conquistou cinco das sete estatuetas às quais foi indicado, perdendo apenas para si mesmo nas duas categorias restantes. Com um desempenho impecável, Lamar reafirmou sua posição como um dos maiores nomes da música contemporânea.

Trajetória de um Ícone

Nascido e criado em Compton, Califórnia, Kendrick Lamar se consolidou como um dos artistas mais influentes do hip-hop. Inspirado por gigantes como Dr. Dre, ele lançou seu primeiro álbum independente, Section.80, em 2011, chamando atenção pela originalidade de suas composições. O sucesso foi o trampolim para um contrato com a Aftermath Entertainment, gravadora de Dre, que ajudou a alavancar sua carreira.

A partir daí, Lamar se tornou sinônimo de inovação. Good Kid, M.A.A.D City (2012) consolidou seu nome na indústria, enquanto To Pimp a Butterfly (2015) trouxe um impacto cultural e social inegável, misturando rap com elementos de soul, jazz e funk. Esse álbum icônico chegou a lhe render um Prêmio Pulitzer, uma conquista inédita para o gênero. Seguindo sua linha de evolução artística, Kendrick também brilhou com Damn. (2017) e Mr. Morale & The Big Steppers (2022), sempre explorando temas introspectivos e sociais.

O Fenômeno de “Not Like Us”

No Grammy deste ano, Lamar conquistou cinco prêmios graças ao hit Not Like Us, uma das faixas mais impactantes de 2024. A música, que se tornou um fenômeno global, foi um duro ataque ao rapper canadense Drake, com quem Kendrick protagonizou uma das maiores rivalidades do rap nos últimos tempos. A faixa rendeu ao artista os prêmios de Gravação do Ano, Canção do Ano, Melhor Performance de Rap, Melhor Canção de Rap e Melhor Videoclipe.

A repercussão de Not Like Us foi tão intensa que a canção acabou se tornando peça central em um processo judicial. Na letra, Lamar lança acusações pesadas contra Drake, incluindo insinuações sobre sua conduta e círculo social, encerrando de forma contundente a troca de ataques entre os dois artistas.

Reconhecimento e Conexão com o Brasil

Essa não é a primeira vez que Kendrick Lamar faz história. O artista já se apresentou no Brasil em duas ocasiões: no Lollapalooza 2019, em São Paulo, e no GP Week 2023, no Allianz Parque. Ambas as performances foram aclamadas pelo público e pela crítica, consolidando sua base de fãs no país.