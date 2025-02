Nos Bastidores de ‘APT.’: Como Rosé e Bruno Mars criaram um Hit Global

Conforme a Billboard, nos últimos meses, três sílabas dominaram o mundo: “ah-pah-tih”. O que começou como um jogo de bebida popular na Coreia do Sul se transformou no refrão viciante de APT., sucesso global de Rosé e Bruno Mars.

A faixa, que ocupa o topo da Billboard Global 200 há 12 semanas consecutivas, também bateu recordes no YouTube, tornando-se o quinto videoclipe a atingir um bilhão de visualizações mais rapidamente.

Liderando o álbum solo de estreia de Rosé, Rosie, a música consolidou sua posição como artista solo, enquanto Mars segue sua fase brilhante na cultura pop. Antes de se tornar um fenômeno global, APT. nasceu quase por acaso em um estúdio de Los Angeles, sem que seus criadores percebessem o impacto que teria.

O produtor e pianista Rogét Chahayed, conhecido por sucessos como Sicko Mode e Broccoli, relembra a sessão criativa ao lado de Omer Fedi, Cirkut, Theron Thomas e Amy Allen. “Não pensamos muito, aconteceu tão rápido”, conta Chahayed. “De vez em quando, o mundo precisa de uma música que desafia as regras.”

A sessão começou com uma proposta mais R&B e um ritmo desacelerado, mas logo evoluiu quando Rosé compartilhou a experiência de um jogo de bebida coreano. A idéia de incorporar o canto característico do jogo na canção surgiu de forma espontânea. “Era estranho no melhor sentido”, diz Chahayed. “Sabíamos que era algo especial, mas também um risco.”

‘APT.’ e Bruno Mars

Rosé também teve suas dúvidas. “Coloquei um jogo de bebida na música? O que estou fazendo?”, relembra o produtor. Contudo, a espontaneidade do processo resultou em algo autêntico. “Em momentos assim, é como se cientistas derramassem acidentalmente um ingrediente e criassem uma fórmula inovadora.”

Chahayed destaca a simplicidade da melodia como um fator determinante para o sucesso da faixa. “Minha sobrinha de três anos canta a música perfeitamente. Muitas canções que marcam uma geração têm essa qualidade: são fáceis de lembrar, mas incrivelmente eficazes.”

Outro ponto crucial foi a atmosfera descontraída no estúdio. “Se tínhamos nos pressionado demais, talvez não tivesse funcionado da mesma forma”, explica o produtor. “Mas nos divertimos e isso transparece na música.”

Para Chahayed, trabalhar com Rosé foi uma experiência especial. “Ela é incrível, talentosa e muito pé no chão. Trocamos idéias e tocamos piano juntos durante a sessão. Foi um momento genuíno.”

Agora, o produtor planeja explorar ainda mais o K-pop e pretende viajar para a Coreia do Sul para novas colaborações. Enquanto isso, ele celebra o sucesso estrondoso de APT. e observa sua criação continuar conquistando o mundo.