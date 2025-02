Elton John e Brandi Carlile anunciam álbum colaborativo

Elton John e Brandi Carlile confirmaram os rumores que circulavam nos bastidores da indústria musical: os artistas estão prestes a lançar um álbum colaborativo.

Intitulado “Who Believes in Angels?”, o disco de 10 faixas chegará ao público em 4 de abril pelo selo Interscope Records. A primeira amostra desse trabalho, a faixa-título, já está disponível nas plataformas digitais.

Para marcar o lançamento, os artistas vão protagonizar um evento exclusivo: “An Evening With Elton John & Brandi Carlile”. O show está programado para o dia 26 de março no icônico London Palladium e será um encontro único de música e histórias compartilhadas. Os fãs que adquirirem a pré-venda do álbum terão a chance de comprar ingressos para essa noite especial.

O projeto, que traz a assinatura do renomado produtor Andrew Watt e letras do lendário Bernie Taupin em colaboração com Carlile, nasceu de uma intensa imersião no estúdio. Durante uma sessão de 20 dias em outubro de 2023, no Sunset Sound Studio, em Los Angeles, o grupo trabalhou em um repertório que reflete influências de grandes nomes da história da música. Entre os títulos das faixas, destacam-se “The Rose of Laura Nyro” e “Little Richard’s Bible”, ambas uma homenagem a figuras icônicas do cenário musical.

O entusiasmo de Elton John pelo projeto era visível mesmo antes do anúncio oficial. Em uma sessão de perguntas e respostas para membros da Academia, no início do ano, ele não conteve a empolgação ao mencionar que algo incrível estava por vir: “Vocês ainda não ouviram nada. Esse álbum vai surpreender a todos.”

Elton John: “Who Believes in Angels?”

A colaboração também conta com um time de músicos renomados, como Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) na bateria, Pino Palladino no baixo e Josh Klinghoffer (Pearl Jam, ex-Red Hot Chili Peppers) na guitarra. O processo criativo, repleto de momentos intensos e espontaneidade, foi documentado em um curta-metragem, que também será lançado, oferecendo aos fãs um olhar exclusivo sobre os bastidores dessa parceria.

Brandi Carlile, que sempre expressou sua admiração por Elton John, compartilhou sua emoção nas redes sociais. “Cantei com Elton John a minha vida toda — ele apenas não sabia disso. Esse projeto é a realização de um sonho que carrego desde os meus 11 anos”, escreveu a cantora.

Os primeiros indícios sobre o álbum surgiram em dezembro de 2023, quando Pete Townshend (The Who) revelou, em uma entrevista, que Elton John e Carlile haviam gravado um álbum em tempo recorde. A confirmação veio em janeiro deste ano, quando os artistas enviaram cartas físicas para alguns fãs anunciando oficialmente o projeto.

Com “Who Believes in Angels?”, Elton John e Brandi Carlile prometem emocionar e surpreender, trazendo um trabalho que celebra a amizade, a música e os artistas que os inspiraram ao longo da vida.