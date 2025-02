Detalhes sobre ‘Butterfly’ e a nova era de Marina

Marina está pronta para iniciar uma nova era musical! A cantora greco-galesa revelou, por meio de suas redes sociais, que lançará Butterfly, single que dará o pontapé inicial em seu próximo álbum. A faixa chega às plataformas digitais no dia 21 de fevereiro e já ganhou uma capa com estética inspirada no icônico grupo Massive Attack.

Este será o primeiro lançamento solo da artista desde Ancient Dreams on a Modern Land (2021), disco que trouxe reflexões afiadas sobre machismo, homofobia e afetividade. O projeto rendeu uma turnê internacional e foi apresentado no Brasil durante o Lollapalooza 2022. Agora, os fãs aguardam ansiosos por mais detalhes sobre o sexto LP de sua carreira.

Enquanto Butterfly não chega, Marina também celebra outro marco importante: os 15 anos do álbum FRUIT (2015), um de seus trabalhos mais aclamados. Com novidades a caminho e uma trajetória consolidada, a artista segue reafirmando sua identidade musical e criativa.

O que se sabe sobre o retorno de Marina ao mercado musical

Marina Diamandis, a talentosa cantora galesa que conquistou o público com o hit “Primadonna”, revelou nesta terça-feira (4) seu retorno à cena musical. A artista, anteriormente conhecida por seu trabalho com a banda Marina and the Diamonds, anunciou novidades em suas redes sociais, incluindo um teaser da nova música, programada para ser lançada no próximo dia 21 de fevereiro.

Este novo lançamento marcará o sexto álbum da carreira de Marina, que tem se destacado com discos aclamados como “The Family Jewels” (2009) e “Electra Heart” (2012). Durante sua trajetória, a artista conquistou uma base de fãs fiel, com hits memoráveis como “Bubblegum Bitch”, “How to Be a Heartbreaker” e “Oh No!”. O último trabalho da cantora foi “Ancient Dreams In A Modern Land”, de 2021.

Em 2022, Marina esteve no Brasil, onde se apresentou no festival Lollapalooza, ao lado de grandes nomes como Miley Cyrus e Foo Fighters. Com o novo projeto, os fãs aguardam ansiosos por mais uma fase de sua carreira inovadora.