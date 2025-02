O que Ariana Grande disse sobre contratos de jovens estrelas com gravadoras

Ariana Grande abriu o coração sobre os desafios que enfrentou ao entrar no mundo do entretenimento ainda jovem e defendeu medidas para proteger novas gerações de artistas. Em entrevista ao podcast WTF With Marc Maron, divulgada nesta segunda-feira (10), a cantora e atriz ressaltou a importância da terapia como um suporte essencial para aqueles que lidam com a fama desde cedo.

Grande compartilhou que, ao atingir o estrelato aos 19 anos, foi imediatamente submetida a um intenso escrutínio público. “Desde muito jovem, precisei lidar com comentários sobre meu corpo, rumores sobre minha vida pessoal e especulações sobre minha equipe e família. Não havia limites”, desabafou a artista.

Diante dessa experiência, a cantora argumenta que grandes gravadoras e estúdios deveriam incluir o acompanhamento psicológico como parte obrigatória dos contratos com artistas jovens. “Se você está assinando para algo que mudará sua vida dessa maneira, precisa ter acesso regular a um terapeuta. Isso não deveria ser opcional”, destacou.

Ariana reforçou que empresas do setor têm a responsabilidade de garantir a saúde mental de seus contratados. “Ser artista significa ser vulnerável, colocar o coração à mostra. Mas essa mesma sensibilidade que nos permite criar também nos torna alvos fáceis para o peso da fama”, afirmou.

A discussão sobre o bem-estar de artistas emergentes ganhou ainda mais destaque recentemente, após o discurso de Chappell Roan no Grammy de 2025. Ao receber o prêmio de Artista Revelação, Roan pediu que gravadoras oferecessem salários justos e assistência médica para novos talentos, especialmente aqueles que ainda estão em ascensão.

A defesa de Ariana Grande por um ambiente mais seguro para jovens artistas não é novidade. Em junho de 2024, durante sua participação no podcast Podcrushed, ela já havia falado sobre os desafios que enfrentou durante sua trajetória na Nickelodeon. Na época, a atriz e cantora enfatizou que deveria haver terapeutas nos sets de gravação e maior presença dos pais para garantir um ambiente mais saudável para atores mirins.

Relembre como álbum ajudou Ariana Grande com depressão

A cantora Ariana Grande abriu o coração sobre a importância do álbum “Thank U, Next” (2019) em um dos momentos mais difíceis de sua vida. Em entrevista ao podcast Awards Chatter, do The Hollywood Reporter, a artista revelou que o disco foi um refúgio durante um período turbulento de luto e ansiedade, sendo gravado em apenas duas semanas após o lançamento de “Sweetener” (2018).

“Eu estava passando por muita terapia, lidando com transtorno de estresse pós-traumático, luto, depressão e ansiedade. A música foi um elemento fundamental nesse processo. Foram tempos sombrios, e compor essas canções trouxe uma luz necessária para minha vida”, desabafou Ariana.

Superando desafios e quebrando padrões

O lançamento do álbum foi recebido com cautela pela gravadora, que hesitou diante da proximidade com o sucesso de “Sweetener”. No entanto, Ariana estava decidida a seguir com seu plano. “A gravadora compreendeu, mas também demonstrou receio em interromper o ciclo do álbum anterior tão rapidamente. Mas eu sabia que precisava fazer isso para minha alma. Não queria seguir fórmulas, apenas expressar o que sentia naquele momento”, explicou.

A produção do álbum aconteceu logo após a cantora enfrentar eventos dolorosos, como a perda de seu ex-namorado Mac Miller, falecido devido a uma overdose acidental, e o fim de seu relacionamento com Pete Davidson. Além disso, Ariana ainda carregava as marcas do atentado ocorrido em seu show em Manchester, em 2017.

A música como refúgio

“Thank U, Next” não apenas marcou um capítulo de superação para Ariana, mas também redefiniu sua carreira. O álbum, que trouxe hits como “7 Rings” e “Break Up with Your Girlfriend, I’m Bored”, consolidou sua autonomia artística e emocional, provando que a música pode ser um poderoso instrumento de cura.