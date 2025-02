Kanye West é abandonado por agência de talentos após declarações antissemitas

Parece que a lista de pessoas dispostas a trabalhar com Kanye West está ficando cada vez menor. A agência de talentos 33&West, sediada em Los Angeles, anunciou oficialmente que não representa mais o rapper.

A decisão foi confirmada por um representante da empresa, que evitou divulgar há quanto tempo Kanye era cliente da agência.

A saída de West foi formalizada por Daniel McCartney, um dos agentes da 33&West, que deixou claro seu posicionamento. Em uma publicação no Instagram no último dia 10 de fevereiro, McCartney afirmou que tanto ele quanto a agência estavam encerrando qualquer vínculo profissional com o artista “imediatamente… devido a seus comentários prejudiciais e odiosos, que nem eu nem a 33&West podemos tolerar”.

Kanye West voltou a ser notícia recentemente após sua aparição surpresa no Grammy, em 2 de fevereiro. O rapper não só apareceu no evento, como também levou sua esposa, Bianca Censori, que gerou comoção nas redes sociais ao desfilar pelo tapete vermelho praticamente nua. No entanto, isso foi apenas o começo.

Pouco depois do Grammy, Kanye iniciou uma enxurrada de postagens polêmicas em sua conta no X (antigo Twitter), que foram rapidamente consideradas racistas e inapropriadas. O impacto foi tão grande que a plataforma desativou sua conta. Entre as declarações mais chocantes, West afirmou que “ama quando judeus vêm até mim e dizem que não podem trabalhar comigo”, além de dizer que “nunca se desculpa pelos meus comentários judaicos”. Como se isso não fosse suficiente, ele chegou a se autointitular nazista e fez elogios a Adolf Hitler.

Kanye West: A polêmica não dá trégua

O episódio mais absurdo, no entanto, veio durante o Super Bowl. Em meio a um dos eventos mais assistidos dos Estados Unidos, Kanye utilizou seu site oficial, Yeezy.com, para divulgar camisetas estampadas com uma suástica, vendidas por US$ 20. A Shopify, plataforma de e-commerce que hospedava sua loja, rapidamente removeu o site do ar, cortando qualquer possibilidade de comercialização do produto.

Se o cenário já estava ruim para o rapper, a situação piorou ainda mais na terça-feira, quando uma ex-funcionária de marketing decidiu processá-lo. A profissional, que é judia, afirmou que foi demitida após Kanye enviar mensagens chamando-a de “feia” e mandando um “Salve Hitler”.

No processo, a ex-funcionária denuncia que ataques antissemitas eram frequentes no ambiente de trabalho e que Kanye frequentemente usava sua posição de poder para ofender e humilhar seus colaboradores.

Se há alguns anos Kanye West era sinônimo de inovação e genialidade no mundo da música e da moda, hoje ele parece cada vez mais isolado, sendo rejeitado por marcas, plataformas e até seus próprios colegas de trabalho.

O artista que já dominou as paradas e revolucionou a cultura pop agora se encontra em uma espiral de autodestruição. Resta saber se haverá um limite para essa decadência ou se o rapper continuará cavando seu próprio buraco.