Karol Conká celebra 25 anos de carreira com show exclusivo - (crédito: TMJBrazil)

Conforme a colunista Mari Pacheco, do portal PopLine, Karol Conká, uma das maiores referências da música brasileira, está comemorando seus 25 anos de carreira de uma maneira especial. Em 2025, a artista se prepara para realizar um show inédito, em que apresentará seu álbum de estreia, “Batuk Freak”, na íntegra.

A ocasião será um marco na sua trajetória e parte das celebrações que marcarão mais de duas décadas de sucessos, polêmicas e superações.

Originalmente lançado em 2013, “Batuk Freak” foi o disco que catapultou Karol Conká ao cenário nacional. Com uma mistura inovadora de afrobeat, dubstep, soul, R&B e música eletrônica, o álbum deu à artista hits memoráveis como “Gandaia” e “Você Não Vai”, além de consolidar sua presença no mercado musical brasileiro.

A faixa “Boa Noite”, lançada ainda em 2011, já mostrava o potencial único da rapper paranaense, e foi um dos primeiros passos que a levaram à notoriedade, com uma indicação ao MTV Video Music Brasil (VMB) daquele ano na categoria “Aposta”.

Agora, em pleno 2025, Karol decide revisitar este marco importante de sua carreira com um show exclusivo, que acontecerá neste sábado, 15 de fevereiro, durante uma edição especial da BATEKOO, evento cultural de grande relevância no Brasil. A festa será realizada na quadra da famosa escola de samba Rosas de Ouro, em São Paulo, e promete ser uma verdadeira celebração da cultura negra e periférica.

Em entrevista, Karol falou sobre o significado dessa apresentação:

“Este show é uma celebração de tudo o que construí ao longo dos anos e uma homenagem às pessoas que me inspiraram e me apoiaram nessa trajetória. A BATEKOO é o lugar perfeito para iniciar essa comemoração, um movimento lindo que inspira gerações”, afirmou a rapper, visivelmente emocionada por poder compartilhar com o público a energia que “Batuk Freak” representa para ela.

Karol Konká: BATEKOO

A BATEKOO, plataforma cultural que há mais de 10 anos vem promovendo a inclusão e a visibilidade da juventude negra e periférica, também celebrou a oportunidade de ter Karol Conká como atração principal de sua festa. Artur Santoro, um dos fundadores da BATEKOO, destacou a relevância do evento para a cena musical brasileira:

“Karol é um símbolo de resistência, inovação e criatividade na música brasileira. Trazer esse show exclusivo para a BATEKOO é uma forma de celebrar não apenas sua trajetória, mas também o impacto cultural que ‘Batuk Freak’ teve e continua tendo nas comunidades negras e para a música no Brasil.”

Além de Karol Conká, o evento contará com apresentações de outros grandes nomes da música nacional. A festa terá shows de MC Byana, do DJ e produtor musical Jeeh FDC, que representa a nova geração da música brasileira, além de DJs renomados como Vitória Nicolau, JUBA (UK), Tago, DJ Talie, Vulgo Moura e Mirands. Com uma programação repleta de talento e diversidade, a BATEKOO promete ser o palco perfeito para celebrar o legado de Karol Conká e o poder transformador da música.

Os ingressos para a edição da BATEKOO, que ocorre no dia 15 de fevereiro, já estão à venda na plataforma Shotgun, com preços a partir de R$ 31. Não perca a chance de viver esse momento único na carreira de uma das artistas mais inovadoras do Brasil.