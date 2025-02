Qual a história por trás do nome da nova turnê de Beyoncé

No início de fevereiro, a icônica cantora Beyoncé surpreendeu os fãs ao anunciar sua mais nova turnê, intitulada “Cowboy Carter and Rodeo Chitlin Circuit”. A série de apresentações passará por diversas cidades nos Estados Unidos e na Europa, com a estreia marcada para o dia 28 de abril.

A turnê surge na esteira do enorme sucesso de seu recente projeto musical, “Cowboy Carter”, que rendeu à artista um Grammy e consolidou sua influência no cenário country. O álbum tem sido amplamente reconhecido por resgatar e celebrar a contribuição da comunidade negra para o gênero, quebrando barreiras e trazendo à tona uma narrativa historicamente negligenciada na música country americana.

O Significado do ‘Chitlin’ Circuit’

O nome da turnê faz referência ao histórico “Chitlin’ Circuit”, um conjunto de locais que serviam como palco para artistas negros entre o final do século XIX e meados do século XX. Durante a era das leis de segregação Jim Crow, que restringiam os direitos da população negra nos Estados Unidos, esses espaços se tornaram essenciais para a difusão da música e da cultura afro-americana.

A expressão “Chitlin’ Circuit” deriva de “chitterling”, um prato típico do sul dos EUA feito com intestinos de porco, muito consumido pela comunidade negra. Ao longo dos anos, o circuito se tornou um berço de talentos, impulsionando carreiras de grandes nomes da música, como Aretha Franklin, Diana Ross, Tina Turner, Jimi Hendrix e James Brown.

Os brasileiros envolvidos no álbum ‘Cowboy Carter’ da Beyoncé

A 67ª edição do Grammy Awards entrou para a história com uma vitória marcante de Beyoncé na categoria Álbum do Ano pelo aclamado Cowboy Carter (2024). O disco, que integra uma trilogia iniciada por Renaissance (2022), explora gêneros musicais profundamente enraizados na cultura negra, reafirmando o impacto artístico e social da cantora.

Participação Brasileira no Álbum Vencedor

Dentre as surpresas que marcaram essa premiação, o reconhecimento de profissionais brasileiros na equipe do álbum trouxe orgulho ao país. Os engenheiros de som Matheus Braz e Daniel Pampuri foram oficialmente creditados pela organização do Grammy como vencedores, devido à sua contribuição técnica e criativa para Cowboy Carter.

Daniel Pampuri já possui um histórico de colaboração com a artista, tendo trabalhado na captação de áudio das apresentações do Coachella — que mais tarde se transformaram no documentário musical Homecoming (2019). Já Matheus Braz iniciou sua parceria com Beyoncé em 2021, participando da produção de “Be Alive”, faixa da trilha sonora do filme King Richard: Criando Campeãs. Desde então, Matheus tem sido peça-chave na equipe da cantora, contribuindo também para Renaissance e Renaissance: A Film by Beyoncé (2023).