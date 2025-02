Sabrina Carpenter fala como a turnê de Taylor Swift influenciou

Conforme a Billboard, antes de dar início à turnê “Short n’ Sweet”, Sabrina Carpenter teve uma experiência transformadora ao abrir 25 shows para Taylor Swift na grandiosa “Eras Tour”.

Em uma recente entrevista à Vogue, a artista compartilhou como a turnê bilionária da vencedora de 14 Grammys a inspirou a estruturar sua própria jornada nos palcos.

“Os estádios dela fazem meus shows parecerem casas noturnas”, brincou Carpenter, que ganhou destaque internacional com o hit “Espresso”. Segundo a cantora, observar Swift manter a atenção do público com tanta naturalidade foi uma verdadeira aula. “Eu disse a ela: ‘Sua turnê me permitiu fazer a minha’“, revelou.

A “Short n’ Sweet Tour” teve início em setembro com datas na América do Norte e continua pela Europa a partir de março. O sucesso de Carpenter explodiu logo após sua participação na “Eras Tour”, quando lançou “Espresso” pouco antes do Coachella 2024.

A música foi um divisor de águas em sua carreira e consolidou seu nome entre as grandes estrelas do pop.

Sabrina Carpenter: Doce e curta jornada

Curiosamente, “Espresso” não era a escolha inicial da gravadora para liderar a divulgação do álbum “Short n’ Sweet”. A Island Records preferia que “Please Please Please” fosse o primeiro single, mas Carpenter insistiu na sua visão.

“Eu sabia que essa era a música certa. Se alguém ouvisse pela primeira vez ao vivo, entenderia”, explicou. Mesmo com a pressão para seguir outro caminho, a cantora se manteve fiel ao seu instinto. “Tive medo de decepcionar por cinco minutos, depois pensei: ‘Não’.”

Essa confiança foi recompensada. Em outubro, Carpenter voltou à “Eras Tour” para uma performance surpresa de “Espresso” ao lado de Swift. Três meses depois, o single lhe garantiu seu primeiro Grammy de Melhor Performance Solo Pop, seguido pelo prêmio de Melhor Álbum Vocal Pop por “Short n’ Sweet”.

Com uma ascensão meteórica, Sabrina Carpenter mostra que está trilhando seu próprio caminho no pop, inspirada pelas lições aprendidas ao lado de uma das maiores artistas da atualidade.