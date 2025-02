Conheça a setlist da turnê de Shakira pelo Brasil

Shakira fez um retorno triunfal ao Brasil com a estreia mundial da turnê Las Mujeres Ya No Lloran World Tour no Rio de Janeiro. O estádio Nilton Santos se transformou em um grande reduto latino na noite de terça-feira (11), onde fãs fervorosos vibraram ao som de uma setlist repleta de sucessos.

A energia contagiante do show

Desde o momento em que subiu ao palco, Shakira mostrou por que é uma das maiores artistas da música latina. O show teve início com a poderosa “La Fuerte”, levando o público a um frenesi imediato. A apresentação seguiu com “Girl Like Me”, com imagens de diversos países da América Latina projetadas no telão, reforçando o espírito multicultural de sua música.

A diva colombiana esbanjou carisma ao interagir com o público em português, mencionando alguns problemas técnicos logo no início. “Temos alguns probleminhas técnicos, mas nada que atrapalhe essa noite incrível”, brincou. Assim que tudo foi resolvido, ela se posicionou no centro do estádio e entoou os primeiros versos de “Estoy Aquí”, um dos momentos mais emocionantes da noite.

Uma viagem pelos clássicos e novos sucessos

Ao longo da noite, Shakira passeou por diferentes fases de sua carreira, alternando entre baladas emocionantes e faixas contagiantes que fizeram o público dançar sem parar. Canções como “Inevitable”, “Te Felicito”, “Copa Vacía” e “Acróstico” trouxeram uma mistura de nostalgia e frescor ao setlist.

Mas foi em “Ojos Así” que Shakira fez o estádio tremer, com sua icônica dança do ventre e um espetáculo de luzes e efeitos visuais de tirar o fôlego. Em outro momento especial, ela surpreendeu a plateia ao interpretar “Mama África”, de Chico César, afirmando que a música faz parte de seu repertório pessoal com os filhos.

O ápice da noite veio com os sucessos mundiais “Whenever, Wherever”, “Waka Waka” e “Hips Don’t Lie”, que transformaram o estádio em uma verdadeira festa global. O encerramento, com “BZRP Music Sessions #53”, coroou uma noite histórica para os fãs brasileiros.

Confira o setlist completo do show:

La Fuerte Girl Like Me Las de La Intuición / Estoy Aquí Empire (intro) / Inevitable Te Felicito / TQG Don’t Bother Acróstico Copa Vacía / La Bicicleta / La Tortura Hips Don’t Lie Chantaje Monotonía Addicted to You / Loca Soltera Cómo, Dónde y Cuándo Última Ojos Así Pies Descalzos Mama África (Chico César cover) Antología Poem to a Horse Objection (Tango) – Afro-punk Version Whenever, Wherever Waka Waka (This Time for Africa) She Wolf BZRP Music Sessions #53