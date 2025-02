Detalhes sobre a música que Ludmilla irá lançar com Steve Aoki

O renomado DJ e produtor norte-americano Steve Aoki marcou presença em São Paulo no último sábado (8) para um show eletrizante. Além de incendiar a multidão com sua performance energética, Aoki aproveitou a ocasião para revelar uma colaboração inédita com a cantora brasileira Ludmilla, prevista para ser lançada em março deste ano.

A novidade foi reforçada na tarde desta segunda-feira (10), quando o artista compartilhou momentos do show em seu Instagram. Entre os registros divulgados, um trecho da aguardada faixa também foi exibido, deixando os fãs ansiosos pelo lançamento.

Intitulada “Amazing”, a música não é uma surpresa total para o público. Em outubro do ano passado, Aoki convidou Ludmilla para subir ao palco do Tomorrowland Brasil, onde a dupla apresentou a faixa pela primeira vez, aumentando a expectativa para a parceria.

Apesar da confirmação da novidade, a data exata de estreia de “Amazing” ainda não foi divulgada. O que se sabe é que a colaboração promete unir as batidas marcantes do DJ com o talento vocal e a versatilidade da artista brasileira.

Detalhes sobre as escolhas de Ludmilla sobre maternidade

Ludmilla e Brunna Gonçalves anunciaram a emocionante novidade de que serão mães pela primeira vez. Agora, Brunna compartilhou detalhes sobre o processo que levou o casal a decidir como realizariam esse sonho de ampliar a família. Desde o casamento em 2019, a maternidade já era um tema frequente entre as duas.

Segundo Brunna, a escolha de quem gestaria o bebê aconteceu de maneira natural. “Depois que a gente se casou, vimos que era isso que queríamos. É o nosso maior sonho. Só falta um filhinho para a família estar completa. Eu sempre quis ser mãe e passar por todos os processos: gerar, ter barrigão, sentir o neném chutar, ter o parto normal. Já Ludmilla não se vê barriguda. Essa decisão foi fácil”, explicou ao jornal Extra.

O casal optou pela fertilização in vitro, técnica em que a fecundação do óvulo com o espermatozoide ocorre em laboratório, com o embrião sendo transferido ao útero posteriormente. Para tornar o momento ainda mais especial, o óvulo usado foi o de Ludmilla, o que une biologicamente ambas à criança que está a caminho.

A decisão reflete a sintonia entre as duas e a vontade de compartilhar cada etapa desse sonho. “É algo que sempre quisemos, e estamos vivendo o momento mais feliz de nossas vidas”, afirmou Brunna. A notícia foi recebida com grande entusiasmo pelos fãs, que acompanham de perto a trajetória do casal e celebram junto com elas a realização desse sonho.