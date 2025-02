As polêmicas que surgiram após a morte de Liam Payne

Quatro meses após o falecimento de Liam Payne, sua ex-namorada, Maya Henry, trouxe à tona revelações sobre momentos delicados que viveu ao lado do cantor. Segundo apurações da Rolling Stone US, a escritora afirmou que, em 2020, foi pressionada pelo artista a interromper uma gravidez, recebendo um ultimato inesperado.

De acordo com uma fonte da publicação, Payne teria deixado claro que não assumiria a responsabilidade pela situação. “Ele enviou uma mensagem longa para Maya dizendo que ela deveria fazer um aborto e permanecer ao seu lado ou, caso optasse por ter o bebê, precisaria criá-lo sozinha, pois ele não reconheceria nenhum dos dois”, relatou a fonte. A revelação surpreendeu Maya, uma vez que o ex-vocalista do One Direction demonstrava interesse em formar uma família e ambos haviam decidido tentar ter um filho juntos.

Indícios no livro e complicações médicas

Em maio de 2024, Henry lançou “Looking Forward”, obra inspirada em sua história pessoal. Em entrevista à People, ela sugeriu que o livro continha passagens baseadas em suas experiências ao lado de Payne. “O que vivi se assemelha muito à jornada da minha protagonista, Mallory”, revelou.

Ela também mencionou que enfrentou complicações médicas após o procedimento, mas não revelou detalhes sobre quando exatamente ocorreu. “Tive algumas complicações e precisei ir ao hospital sozinha”, disse.

Episódios de violência e relacionamento conturbado

A reportagem da Rolling Stone também trouxe à tona relatos de momentos difíceis durante o relacionamento do casal. Segundo a publicação, Payne teria empurrado Maya de uma escada e, em outra ocasião, a perseguido com um machado.

Henry descreveu sua experiência ao lado do cantor como marcada por desafios e situações preocupantes. “Qualquer pessoa que convive com um dependente químico sabe o quanto isso pode ser difícil. Apesar do amor que sentia por ele, passei por momentos de sofrimento que jamais conseguirei compreender completamente”, desabafou.

Ela ainda reconheceu que ignorou sinais de alerta ao longo do relacionamento. “Me coloquei em situações perigosas e prejudiciais. Não o culpo por suas dificuldades, mas essas experiências me marcaram profundamente”, concluiu.

A morte de Liam Payne

O ex-integrante do One Direction faleceu no dia 16 de outubro de 2024, em Buenos Aires, Argentina. Segundo investigações policiais, o cantor estava alterado e destruíra móveis no quarto do hotel onde se hospedava. Pouco depois, caiu da sacada do terceiro andar, sofrendo múltiplas fraturas fatais.

Testes toxicológicos indicaram a presença de diversas substâncias no organismo do artista, incluindo cocaína rosa e crack. A autópsia oficial registrou a causa da morte como “politrauma”.

Cinco indivíduos foram indiciados pela justiça argentina pelo envolvimento no caso. Entre os acusados estão membros da administração do hotel e um funcionário responsável pelo fornecimento de substâncias ao cantor.

Fãs ao redor do mundo prestaram homenagens ao artista, lembrando seu impacto na música e a marca que deixou em sua trajetória.