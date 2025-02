Como Taylor Swift inspirou a nova fase de Sabrina Carpenter

Antes de dar início à sua aguardada turnê “Short n’ Sweet Tour”, Sabrina Carpenter teve a oportunidade de absorver valiosas lições diretamente de uma das maiores artistas da atualidade: Taylor Swift. A cantora de “Espresso” abriu 25 shows da turnê bilionária “Eras Tour” e, segundo ela, essa experiência moldou profundamente sua própria jornada nos palcos.

Em uma recente entrevista à Vogue, Carpenter compartilhou sua admiração pelo dom de Swift de transformar grandes estádios em espaços intimistas. “Assistir a maneira como ela prende a atenção do público, como se estivesse cantando na sala de estar de cada um, foi incrível. Eu disse a ela: ‘Sua turnê me permitiu fazer a minha'”, revelou a artista.

A “Short n’ Sweet Tour” teve início em setembro, passando por várias cidades da América do Norte antes de encerrar essa etapa em novembro. A cantora agora se prepara para a perna europeia da turnê, que começa em março e promete encantar os fãs do outro lado do Atlântico.

A influência de Swift na carreira de Carpenter também se refletiu em suas decisões musicais. O single “Espresso”, que se tornou um fenômeno após sua estreia no Coachella 2024, quase não foi a primeira faixa lançada de seu álbum “Short n’ Sweet”. Segundo Carpenter, sua gravadora inicialmente queria que “Please Please Please” abrisse os trabalhos, mas a artista insistiu em priorizar “Espresso”. “Senti que essa música precisava ser apresentada ao vivo pela primeira vez. Se eu fosse uma espectadora e a ouvisse assim, entenderia imediatamente sua essência”, afirmou.

Apesar de algumas incertezas iniciais, a aposta de Carpenter se mostrou acertada. “Espresso” conquistou o topo das paradas, abrindo caminho para que “Short n’ Sweet” atingisse o primeiro lugar na Billboard 200. A jornada da canção culminou em um momento memorável em outubro, quando a cantora fez uma aparição surpresa na “Eras Tour” para apresentar a faixa ao lado de Taylor Swift. Poucos meses depois, Carpenter celebrou sua primeira vitória no Grammy, levando o prêmio de Melhor Performance Solo Pop, seguido pelo troféu de Melhor Álbum Vocal Pop.

Tudo sobre a colaboração de Sabrina Carpenter com Dolly Parton

A cantora Sabrina Carpenter surpreendeu os fãs nesta terça-feira (4) ao revelar que lançará uma versão deluxe de seu álbum premiado Short n’ Sweet. O relançamento, que chega ao público em 14 de fevereiro, traz novidades empolgantes, incluindo uma colaboração especial com a lenda do country, Dolly Parton.

O Anúncio e as Novidades

A novidade foi divulgada pela artista em suas redes sociais, onde compartilhou uma imagem escrita à mão contendo detalhes sobre a versão expandida do álbum, originalmente lançado em 23 de agosto de 2024. A edição deluxe contará com quatro novas faixas: Busy Woman, 15 Minutes, Couldn’t Make It Any Harder e Bad Reviews.

Além das inéditas, Sabrina unirá sua voz à de Dolly Parton na música Please Please Please, que já se destacou ao ser indicada ao Grammy 2025 na categoria de Música do Ano. Essa colaboração promete unir o talento pop da jovem estrela ao legado country da icônica cantora.

Grammy 2025 e Reconhecimento

Este foi um ano especial para Sabrina Carpenter, que debutou no Grammy e já levou para casa prêmios importantes. A cantora venceu as categorias de Melhor Performance Pop Solo, com Espresso, e Melhor Álbum Pop Vocal, com Short n’ Sweet. Essas conquistas consolidam seu nome na indústria musical e elevam ainda mais as expectativas para os próximos lançamentos.