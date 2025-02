Lady Gaga anuncia show no Brasil com transmissão exclusiva - (crédito: TMJBrazil)

O Brasil vai finalmente receber de volta uma das maiores estrelas da música pop mundial.

Lady Gaga confirmou seu retorno ao país para um show gratuito, que acontecerá no dia 3 de maio, na icônica Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

A apresentação marcará a primeira vez que a cantora se apresenta no Brasil desde 2012, e trará o aguardado álbum MAYHEM para os palcos brasileiros. Além disso, os fãs de todo o país poderão acompanhar o espetáculo ao vivo, com exclusividade para a TV Globo e o Globoplay, que transmitirã a performance para milhões de espectadores.

Embora o anúncio oficial do show de Lady Gaga só aconteça em 20 de fevereiro, a confirmação foi recebida com grande entusiasmo pelos fãs brasileiros, conhecidos como “little monsters”.

Durante um painel fechado para o mercado publicitário em São Paulo, a Globo revelou que a apresentação na praia carioca é uma realidade. O vídeo que foi divulgado, filmado pelo executivo Rodrigo Quartarone e postado nas redes sociais, não deixou dúvidas:

Lady Gaga estará de volta ao Brasil com um show especial para seus fãs.

Em 2012, Lady Gaga fez sua última turnê pelo Brasil, passando por São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro com a Born This Way Ball Tour. Desde então, a cantora lançou três álbuns pop, além de dois álbuns de jazz, e realizou turnês internacionais, residências em Las Vegas e inúmeros projetos musicais.

O retorno de Gaga ao Brasil, após uma longa ausência, promete ser um evento inesquecível para todos os fãs que aguardavam ansiosamente por esse momento.

Lady Gaga: Copacabana como palco de grandes shows

O show de Lady Gaga no Rio de Janeiro segue o mesmo formato de outros eventos musicais de grande porte na Praia de Copacabana. Em 2024, Madonna já havia dado o pontapé inicial na série de grandes apresentações, com um show gratuito que atraiu 1,6 milhão de pessoas à praia, movimentando a economia local e gerando um impacto significativo no turismo.

A Prefeitura do Rio de Janeiro, ao trazer Lady Gaga para a cidade, visa não só promover mais um evento de sucesso, mas também consolidar o mês de maio como o “mês dos grandes shows” na capital fluminense, aproveitando o potencial turístico e cultural da região.



Com sua mistura única de pop, teatro e performance, Lady Gaga deve entregar uma apresentação que ficará marcada na história do Rio de Janeiro e do Brasil, assim como outros grandes shows que o país recebeu ao longo dos anos. Além disso, a transmissão ao vivo do evento será uma oportunidade rara para os fãs que não puderem estar fisicamente presentes, tornando a experiência acessível para todos.

Para a cantora, o show no Brasil é uma forma de reconectar-se com sua base de fãs leais, que sempre a receberam de braços abertos. Para o Rio de Janeiro, será uma oportunidade única de consolidar sua posição como um destino global para grandes eventos musicais e culturais.