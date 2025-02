Shakira inicia sua histórica turnê mundial no Brasil:

Shakira iniciou sua tão aguardada Las Mujeres Ya No Lloran World Tour no Brasil, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, na última terça-feira.

A turnê, que marca o retorno da cantora colombiana aos palcos após um hiato de mais de cinco anos, é um marco em sua carreira e inclui mais de 30 apresentações por diversos países da América Latina e América do Norte, além de passagens por Argentina, Chile, Colômbia, México e Peru.

Em uma publicação emotiva em suas redes sociais, Shakira compartilhou com seus seguidores a enorme dedicação com que se preparou para essa turnê.

Ela revelou que vem ensaiando intensamente há um ano, dedicando até 14 horas diárias para garantir que cada detalhe de sua performance estivesse perfeito.

“Hoje é o dia”, escreveu a cantora em um longo desabafo, refletindo sobre o quanto se entregou para a criação de sua apresentação. Ela destacou que, embora a perfeição seja impossível, ela sabia que daria o seu melhor para seus fãs: “Me entregarei a vocês como sou, com minha voz aguçada pela experiência e minha pele marcada por cada uma delas.”

Shakira: Uma turnê cheia de emoção e entrega

A Las Mujeres Ya No Lloran World Tour é uma grande celebração de sua carreira e seu mais recente álbum, homônimo à turnê e vencedor de um Grammy. A turnê segue o lançamento de seu aclamado trabalho, que foi um marco na carreira da artista.

Essa é a primeira turnê mundial desde a El Dorado World Tour, que ocorreu entre 2017 e 2018, e a expectativa dos fãs é imensa para ver Shakira performar suas canções mais recentes, além de hits de seu repertório consagrado.

Produzida pela Live Nation, a turnê promete ser uma das mais memoráveis da história da cantora, tanto pela força das músicas como pela entrega de Shakira nos palcos. Durante um dos momentos mais especiais de sua carreira, a cantora, que sempre foi muito conectada com seus fãs, garantiu que cada show seria uma experiência única e emocional.

A turnê está acontecendo em locais maiores, devido à crescente demanda, que forçou a remarcação de algumas datas.

Após a passagem pelo Brasil e América Latina, Shakira continuará sua turnê pela América do Norte. Sua primeira data nos Estados Unidos será em 13 de maio, em Charlotte, seguida por apresentações em Toronto, Boston, Miami e Las Vegas.

Um dos pontos altos de sua turnê será sua apresentação em Washington, D.C., no WorldPride DC, em 26 de maio, onde Shakira promete fazer história como atração principal do evento. Sua jornada pela América do Norte se encerrará no final de junho, em San Francisco, completando um ciclo de shows que promete deixar marcas em todos os locais por onde passará.

Com seu carisma inconfundível, presença de palco e uma carreira recheada de hits que atravessaram gerações, Shakira reafirma sua posição como uma das maiores estrelas da música pop mundial. A Las Mujeres Ya No Lloran World Tour é a prova de que sua magia continua viva, capaz de emocionar milhões e criar momentos inesquecíveis.