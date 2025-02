Taylor Swift expressa gratidão a trabalhadores pós-Grammy

Conforme a Billboard, Taylor Swift, conhecida por sua grande carreira musical e atitudes exemplares, mais uma vez chamou atenção pelo seu gesto de generosidade. Durante a festa pós-Grammy de 2025, a cantora se mostrou profundamente grata aos trabalhadores envolvidos no evento, algo que não passou despercebido pelos fãs e pela mídia.

Em um clipe divulgado nas redes sociais, registrado após a cerimônia de entrega do Grammy, Taylor Swift, usando um vestido prateado e botas de combate, se dirigia para a saída do evento.

Ao passar por um grupo de quatro trabalhadores que estavam ajudando no evento, a cantora parou, se aproximou e fez questão de entregar pessoalmente algum dinheiro a cada um deles, acompanhada de palavras de carinho e apreço.

“Obrigada, nós apreciamos muito vocês”, ela disse com sinceridade, deixando claro o quanto valorizava o esforço desses profissionais. O vídeo, que circulou nas redes sociais uma semana após o evento, rapidamente se tornou viral, com os fãs aplaudindo a atitude de Swift.

A cantora, mesmo com toda a sua fama e sucesso, demonstrou uma atenção genuína por aqueles que, muitas vezes, trabalham nos bastidores e passam despercebidos.

Este não é o primeiro exemplo de como a cantora se empenha em retribuir aos trabalhadores. Durante sua turnê Eras Tour, em 2023, Swift fez outra demonstração de sua generosidade, com relatos de que ela presenteou todos os seus motoristas de caminhão com bônus de US$ 100.000, resultando em um total de aproximadamente US$ 5 milhões.

Esse gesto foi amplamente elogiado, mostrando a grande consideração que Swift tem pelos profissionais que ajudam a tornar seus projetos possíveis.

Além disso, em dezembro de 2023, uma foto viralizou mostrando a artista aparentemente passando gorjetas generosas para funcionários do Gillette Stadium, após um jogo fora de casa do Kansas City Chiefs. Esses episódios reforçam o compromisso de Swift em reconhecer e recompensar aqueles que contribuem para o sucesso de seus eventos e shows, algo que, para muitos, é um reflexo de sua verdadeira natureza.

A verdadeira Taylor Swift: humildade e gratidão

O gesto de Taylor Swift no pós-Glammy é apenas mais uma faceta de sua personalidade admirável. Em um mundo onde muitas vezes as figuras públicas se distanciam dos trabalhadores do dia a dia, a cantora mostra que sua fama não a impede de ser uma pessoa acessível e humana. Ela é frequentemente elogiada por sua habilidade de conectar-se com seus fãs e, agora, por sua maneira de valorizar aqueles que tornam seus eventos possíveis.

Em um cenário onde as celebridades estão frequentemente no centro das atenções, Taylor Swift se destaca não apenas por seu talento musical, mas também por sua gratidão e generosidade para com os outros.

Ao demonstrar seu reconhecimento pelos trabalhadores em uma simples ação após o Grammy, ela não só reforça sua imagem positiva, mas também envia uma mensagem importante sobre a importância de valorizar aqueles que, frequentemente, passam despercebidos.