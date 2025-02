Filho de Naya Rivera sente culpa pela morte da mãe, 5 anos após tragédia

Cinco anos após a trágica morte de Naya Rivera, o ator Ryan Dorsey falou pela primeira vez sobre os detalhes do acidente e a dor que seu filho, Josey, ainda carrega. Em entrevista à revista People, Dorsey revelou que o menino, que estava presente no momento do afogamento da mãe, sente culpa por não ter conseguido ajudá-la.

"Disse várias vezes (…) que estava tentando encontrar um bote salva-vidas para sua mãe antes da morte dela. Havia uma corda, mas havia uma grande aranha na corda, e ele estava com muito medo de jogá-la. Eu o tranquilizei: ‘Amigo, aquela corda não seria longa o suficiente’. Isso, obviamente, ainda está gravado em sua cabeça", relatou o ator.

Naya Rivera faleceu aos 33 anos em 2020, enquanto passava um dia de lazer com o filho no Lago Piru, na Califórnia. A investigação concluiu que tudo foi um acidente, e que a atriz conseguiu colocar Josey em segurança no barco antes de desaparecer nas águas. O pequeno, que na época tinha 4 anos, se lembra dos últimos momentos ao lado da mãe. "A última coisa que ela disse foi o nome dele, e então ela afundou, e ele não a viu mais", revelou Dorsey.

O ator também compartilhou sua própria batalha emocional após a tragédia, admitindo que se questiona sobre como as coisas poderiam ter sido diferentes se ele estivesse a bordo do barco naquele dia. "Eu provavelmente teria entrado no barco, e gosto de pensar que a teria salvado. Mas, por outro lado, acho que talvez algo ruim pudesse ter acontecido a nós dois. Eu não sei."

Dorsey e Rivera foram casados de 2014 a 2018 e tiveram Josey em 2015. Ele afirmou que sempre mantiveram uma boa relação de coparentalidade, priorizando o bem-estar do filho. "Se um de nós não podia fazer isso, nós sempre o substituíamos. Nunca tivemos nenhum problema real com relação a criá-lo juntos."

Recordando o momento do desaparecimento da atriz, Ryan relembrou a angústia que sentiu ao receber a notícia e correr até o local: "Dirigi o caminho todo a 100 e poucos quilômetros com meus dispositivos de segurança ligados, fumando um cigarro atrás do outro – e eu nem fumo, na verdade – e só chorando. Eu só queria chegar até Josey."

Atualmente, Dorsey se dedica integralmente à criação do filho e tem como principal objetivo honrar a memória de Naya Rivera. "Agora, sou um pai solteiro e só quero deixá-la orgulhosa, sendo o melhor [pai] que posso ser e criando um bom homenzinho."

