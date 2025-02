Hiato na música? Saiba os planos futuros de Ariana Grande

Os fãs de Ariana Grande que se encantaram com o álbum “Eternal Sunshine”, lançado em 2024, podem precisar esperar um pouco por um novo projeto musical da cantora. Em uma entrevista recente ao The Hollywood Reporter, a artista confessou estar exausta do papel de estrela pop e sugeriu que pode se afastar temporariamente da música.

Ariana, que nos últimos anos se dedicou ao cinema ao interpretar Glinda na adaptação cinematográfica de “Wicked”, explicou que essa transição foi essencial para sua saúde emocional. “Chega um momento em que você se cansa desse papel de popstar, porque ele é, no fim das contas, um personagem. Claro, há partes reais de mim na minha música, mas a forma como tudo é absorvido e transformado pelo público tira meu controle sobre isso”, revelou.

Mesmo temporariamente afastada dos holofotes da indústria fonográfica, Ariana Grande colheu frutos de sua incursão no cinema. Sua atuação como Glinda foi tão bem recebida que lhe rendeu uma indicação ao Oscar na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante. Sobre essa conquista, ela compartilhou: “Sentir que meu trabalho é realmente reconhecido é algo especial. Parece que estão me enxergando de verdade pela primeira vez.”

O que Ariana Grande disse sobre contratos de jovens estrelas com gravadoras

Ariana Grande abriu o coração sobre os desafios que enfrentou ao entrar no mundo do entretenimento ainda jovem e defendeu medidas para proteger novas gerações de artistas. Em entrevista ao podcast WTF With Marc Maron, divulgada nesta segunda-feira (10), a cantora e atriz ressaltou a importância da terapia como um suporte essencial para aqueles que lidam com a fama desde cedo.

Grande compartilhou que, ao atingir o estrelato aos 19 anos, foi imediatamente submetida a um intenso escrutínio público. “Desde muito jovem, precisei lidar com comentários sobre meu corpo, rumores sobre minha vida pessoal e especulações sobre minha equipe e família. Não havia limites”, desabafou a artista.

Diante dessa experiência, a cantora argumenta que grandes gravadoras e estúdios deveriam incluir o acompanhamento psicológico como parte obrigatória dos contratos com artistas jovens. “Se você está assinando para algo que mudará sua vida dessa maneira, precisa ter acesso regular a um terapeuta. Isso não deveria ser opcional”, destacou.

Ariana reforçou que empresas do setor têm a responsabilidade de garantir a saúde mental de seus contratados. “Ser artista significa ser vulnerável, colocar o coração à mostra. Mas essa mesma sensibilidade que nos permite criar também nos torna alvos fáceis para o peso da fama”, afirmou.

A discussão sobre o bem-estar de artistas emergentes ganhou ainda mais destaque recentemente, após o discurso de Chappell Roan no Grammy de 2025. Ao receber o prêmio de Artista Revelação, Roan pediu que gravadoras oferecessem salários justos e assistência médica para novos talentos, especialmente aqueles que ainda estão em ascensão.

A defesa de Ariana Grande por um ambiente mais seguro para jovens artistas não é novidade. Em junho de 2024, durante sua participação no podcast Podcrushed, ela já havia falado sobre os desafios que enfrentou durante sua trajetória na Nickelodeon. Na época, a atriz e cantora enfatizou que deveria haver terapeutas nos sets de gravação e maior presença dos pais para garantir um ambiente mais saudável para atores mirins.