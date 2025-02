O que se sabe sobre show de Lady Gaga confirmado no Rio de Janeiro

A cidade do Rio de Janeiro está prestes a receber um dos maiores eventos musicais do ano. O prefeito Eduardo Paes anunciou oficialmente, nesta quarta-feira (12), que a estrela pop Lady Gaga se apresentará na capital fluminense no dia 3 de maio. A confirmação foi feita com exclusividade para a RedeTV.

“Dia 3 de maio, Lady Gaga no Rio de Janeiro, primeira vez que eu confirmo”, declarou o prefeito. Ele destacou ainda a importância de trazer grandes nomes do entretenimento para a cidade, enfatizando os benefícios econômicos que esses eventos proporcionam.

Segundo Paes, a realização de shows desse porte impulsiona diversos setores, como turismo e serviços, gerando empregos e fortalecendo a marca do Rio de Janeiro no cenário internacional. “O Rio vive do seu branding, da sua marca. Fizemos Madonna ano passado e, neste ano, temos Lady Gaga. Pronto, falei”, afirmou.

O prefeito também argumentou que o investimento em eventos desse nível traz retorno significativo para a cidade, justificando os custos públicos envolvidos. Ele citou o sucesso da apresentação de Madonna em Copacabana como exemplo do impacto positivo gerado. “Os hotéis lotam, os restaurantes ficam cheios, novos empregos são criados, e a visibilidade da cidade cresce globalmente. O retorno de mídia do show da Madonna foi algo inacreditável”, explicou.

Especulações e confirmação oficial

Rumores sobre a vinda de Lady Gaga ao Brasil circulavam desde 2024, especialmente após o subsecretário de Eventos do estado, Rodrigo Castro, indicar que o show faria parte do calendário oficial de grandes eventos do Rio em 2025. “Tem muita novidade boa por aí. O Governo do Estado está investindo R$ 40 milhões no Carnaval, e depois disso vem Lady Gaga”, declarou Castro na época.

A possibilidade de um megashow gratuito na praia de Copacabana ganhou força em novembro, quando o próprio prefeito Eduardo Paes fez uma publicação enigmática no X (antigo Twitter), sugerindo uma grande surpresa musical. Posteriormente, informações do jornal O Globo apontaram que o contrato para o evento seguiria o mesmo modelo do show de Madonna.

Retorno ao Brasil após mais de uma década

Lady Gaga esteve no Brasil apenas uma vez, em 2012, quando se apresentou na turnê “Born This Way Ball”. Em 2017, a cantora estava escalada para o Rock in Rio, mas cancelou sua participação devido a fortes dores na coluna causadas por fibromialgia.