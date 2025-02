Tudo sobre a parceria de Kylie Minogue com Alok

A icônica cantora australiana Kylie Minogue surpreendeu os fãs ao revelar, por meio de suas redes sociais, uma nova faixa inédita. Intitulada “Last Night I Dreamt I Fell In Love”, a música chega acompanhada de um atrativo especial: trata-se de uma colaboração com o renomado DJ e produtor brasileiro Alok.

O anúncio foi feito de maneira descontraída durante uma videochamada entre os dois artistas, aumentando a expectativa dos admiradores. Além disso, a nova faixa deve integrar o repertório da turnê mundial de Minogue, que inclui uma aguardada apresentação no Brasil, marcada para o dia 15 de agosto, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

A espera pelo lançamento será curta, pois a canção estará disponível para o público já nesta sexta-feira, dia 14. Com essa novidade, Kylie Minogue reforça sua conexão com o Brasil, país que já recebeu a artista em outras ocasiões marcantes. Sua última visita aconteceu antes da pandemia, quando encantou o público no festival GRLS!. Antes disso, em 2008, ela trouxe a turnê “Kylie X 2008” ao antigo Credicard Hall, promovendo o álbum “X”. Já em 2012, a artista marcou presença no Festival de Cinema do Rio para divulgar o filme “Holy Motors”, dirigido por Leos Carax.