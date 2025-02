Selena Gomez e Benny Blanco podem estar preparando nova música

Os seguidores de Selena Gomez e Benny Blanco estão em alerta. O casal, noivo desde dezembro de 2024, levantou suspeitas de uma possível colaboração musical após movimentações curiosas nas redes sociais.

A cantora e o produtor publicaram a mesma imagem nos stories do Instagram: uma folha de papel com a frase “I said I love you first” (“Eu disse ‘eu te amo’ primeiro”, em tradução livre), o que levou os fãs a especularem sobre um novo projeto em conjunto.

Além disso, Benny Blanco arquivou todas as postagens de seu perfil, deixando apenas aquelas em que aparece ao lado de Selena, o que aumentou ainda mais as suspeitas sobre uma possível novidade musical. Os dois já dividiram os vocais antes, em 2019, quando lançaram “I Can’t Get Enough” ao lado de J Balvin e Tainy, mas na época não tinham um relacionamento amoroso. O namoro começou apenas em 2023, e desde então, os dois não esconderam a sintonia tanto na vida pessoal quanto no meio artístico.

Retorno de Selena Gomez à música?

Caso a colaboração se concretize, o lançamento pode marcar um retorno inesperado de Selena Gomez à música. Durante a divulgação do filme “Emilia Pérez”, que recebeu 13 indicações ao Oscar, a cantora afirmou diversas vezes que pretende focar na carreira de atriz e produtora audiovisual.

Em algumas entrevistas, revelou que considera a música um “hobby que saiu do controle” e que se sente “velha demais para a vida de popstar”. A declaração fez com que muitos fãs temessem um afastamento definitivo da cantora do cenário musical.

Contudo, Gomez não descartou completamente a possibilidade de lançar novas faixas. Em conversa com a revista Perfect, ela explicou que optou por fazer uma pausa na carreira musical após o lançamento do single “Love On”, há um ano.

“Depois de lançar meus dois últimos singles, parei as coisas porque senti que precisava me reinventar ou que não estava exatamente onde queria estar. Então decidi dar um passo para trás, ter uma nova perspectiva”, afirmou a artista.

A possibilidade de uma colaboração entre Selena e Benny anima os fãs, que aguardam ansiosamente qualquer confirmação oficial. Enquanto isso, as especulações seguem a todo vapor, e qualquer nova pista pode ser suficiente para indicar que o casal está prestes a surpreender o público com uma nova música.