Macklemore critica Trump e Elon Musk em nova faixa musical

Macklemore voltou a utilizar sua música como forma de protesto, desta vez mirando diretamente no ex-presidente Donald Trump e no empresário Elon Musk.

Em sua nova canção “F–ked Up”, lançada em 12 de fevereiro no YouTube, o rapper aborda questões de injustiça racial, desigualdade econômica e a influência das elites na política norte-americana. A faixa também reforça seu apoio à Palestina, em meio ao conflito entre Israel e o Hamas.

A letra de “F–ked Up” não poupa críticas ao sistema político e econômico dos Estados Unidos. Em versos incisivos, Macklemore aponta como a supremacia branca ainda domina as estruturas de poder e critica o financiamento dos EUA a Israel.

“Nova era inaugurada, mas a supremacia branca ainda está no comando/ Falando sobre a colonização de Gaza do gramado da Casa Branca”, diz um dos trechos. A canção também destaca a desigualdade econômica, mencionando isenções fiscais para bilionários enquanto a população enfrenta dificuldades financeiras.

Acompanhando a música, o vídeo oficial apresenta cenas de protestos em apoio à Palestina e manifestações contra a administração Trump. Imagens de Musk, Mark Zuckerberg e Jeff Bezos aparecem ao longo da produção, reforçando a crítica à influência de grandes corporações sobre a política americana.

Um momento marcante do clipe é a repetição de um vídeo onde Musk é visto fazendo um gesto controverso durante um evento de posse de Trump. “E Elon, nós sabemos exatamente o que foi isso, mano”, diz Macklemore no refrão.

Esta não é a primeira vez que Macklemore usa sua plataforma para se posicionar sobre questões políticas e sociais. Em 2024, o rapper lançou “Hind’s Hall”, um protesto contra o então presidente Joe Biden e a política externa dos EUA em relação à Palestina.

A música arrecadou fundos para a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados Palestinos. Meses depois, ele lançou “Hind’s Hall 2”, contando com a participação do rapper palestino MC Abdul e do cantor Anees, e incluindo a frase “Do rio ao mar, a Palestina será livre” — uma expressão polêmica que levou a críticas de alguns setores da sociedade.

Sua atuação política também impactou sua carreira. Após entoar palavras de ordem contra os Estados Unidos durante uma apresentação em Seattle, Macklemore foi retirado do line-up do Neon City Festival de 2024, em Las Vegas. Em resposta, ele reafirmou sua postura, declarando: “Perdi patrocínios, perdi shows, perdi laços comerciais. Ainda estou aqui, inabalável em meu apoio a uma Palestina Livre.”

Macklemore: Impacto e repercussão

A canção “F–ked Up” rapidamente gerou discussão nas redes sociais, dividindo opiniões. Enquanto alguns elogiam a coragem do rapper em abordar temas sensíveis, outros criticam sua postura e o acusam de radicalismo político. A Billboard entrou em contato com representantes da Casa Branca, Elon Musk, Mark Zuckerberg e Jeff Bezos para obter comentários, mas até o momento não houve resposta.

Com um histórico consolidado de músicas que abordam justiça social, Macklemore continua a usar sua voz para expressar críticas contundentes. Seja enfrentando figuras políticas poderosas ou defendendo causas globais, o rapper permanece firme em seu compromisso de usar a música como um instrumento de protesto e conscientização.