Madonna presenteará fãs com nova música no dia dos namorados - (crédito: TMJBrazil)

Os fãs de Madonna podem esperar um presente especial neste Dia dos Namorados. A icônica Rainha do Pop anunciou que está preparando uma nova música, prometendo uma experiência emocionante para seus seguidores.

A revelação foi feita através de um slideshow de vídeos compartilhado no Instagram na quinta-feira (13), véspera da data comemorativa. Nas imagens, Madonna aparece no estúdio gravando vocais, tocando bateria e interagindo com o produtor Stuart Price, colaborador de longa data. Algumas fotos também mostram seus filhos acompanhando de perto o processo criativo.

“Meu presente de Dia dos Namorados para todos os meus fãs é deixar vocês saberem que estou colocando meu coração e alma na minha nova música. Mal posso esperar para compartilhar com vocês!”, escreveu a artista, que já coleciona sete Grammys ao longo de sua carreira.

Madonna: Confessions Part 2?

Madonna também deixou no ar uma provocação que empolgou os fãs: a possibilidade de um novo álbum inspirado em seu sucesso Confessions on a Dance Floor (2005), que dominou as paradas, incluindo a Billboard 200

. Essa não é a primeira vez que ela menciona a ideia de uma sequência para o icônico disco. Em dezembro, a cantora já havia publicado uma foto ao lado de Price no X (antigo Twitter), acompanhada da legenda: “Confessions on a Dance Floor Parte 2?”.

Além da nova música, Madonna também tem explorado outras paixões em 2025. Em janeiro, fez uma aparição surpresa no Comedy Cellar, em Nova York, onde apresentou um set de stand-up ao lado de Amy Schumer. A artista também está envolvida no desenvolvimento de um filme biográfico sobre sua própria história.

Com tantas novidades a caminho, os fãs de Madonna podem esperar um ano repleto de surpresas e momentos inesquecíveis.