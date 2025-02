Katy Perry revela detalhes da setlist da ‘The Lifetimes Tour’

Nas últimas semanas, Katy Perry tem utilizado o TikTok como principal canal para responder aos pedidos dos fãs sobre a setlist da turnê. Em um dos comentários, um fã mencionou que adoraria ouvir “Ur So Gay” e “Ghost” ao vivo, ao que Katy respondeu diretamente:

“Na verdade, posso cantar ‘Ghost'”, deixando os admiradores esperançosos. A faixa pertence ao álbum PRISM (2013) e nunca foi amplamente explorada em turnês anteriores.

Por outro lado, quando questionada sobre a possibilidade de incluir “The Box”, uma canção nunca lançada oficialmente, a artista foi direta e descartou: “Não”. Já “Walking On Air”, também do PRISM, parece estar fora dos planos. Em resposta a um seguidor que pediu pela faixa, Katy relembrou:

“Baby, você perdeu a ‘Prismatic’? Eu literalmente andava por cima da seção ‘Reflection'”, dando a entender que não pretende repetir essa performance.

Já músicas do novo álbum estão confirmadas. Katy anunciou que “Crush” e “Nirvana” farão parte de um mix dançante dentro do show, enquanto “Wonder” também estará no repertório.

Katy Perry: Turnê de sucesso e novidades nos palcos

A “The Lifetimes Tour” tem estreia marcada para 23 de abril e conta com um total de 77 apresentações, muitas delas já esgotadas. Em algumas cidades, a demanda foi tão grande que a artista precisou abrir datas extras, como em Adelaide, na Austrália, onde realizará quatro shows consecutivos.

Katy também deu detalhes sobre o formato do show, prometendo quase duas horas de apresentação com uma produção grandiosa.

Em uma de suas interações, revelou que planeja “voar” pelos palcos das arenas, trazendo um conceito visual imersivo. Além disso, a cantora adiantou um elemento temático especial para a turnê: “Levarei muitas borboletas para vocês, e isso é tudo que posso dizer por enquanto”.

Para os fãs brasileiros, a passagem de Katy Perry será exclusiva no festival The Town, em São Paulo, no dia 14 de setembro. Embora não haja outras datas confirmadas no Brasil até o momento, a expectativa é alta para um show memorável dentro do evento.

Com tantas novidades e a proximidade do início da turnê, os fãs seguem atentos a cada nova pista sobre a setlist e o conceito dos shows. Resta esperar para ver quais surpresas Katy Perry ainda reserva para o público nessa fase tão aguardada de sua carreira