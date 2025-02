Lisa revela bastidores da ravação de “The White Lotus”

Lisa, integrante do BLACKPINK, está dando seus primeiros passos no universo da atuação com sua participação na nova temporada de The White Lotus. No entanto, a cantora não escapou dos desafios típicos de quem entra nesse meio pela primeira vez.

uma recente entrevista, Lisa compartilhou uma experiência inusitada do set de filmagens, revelando que esqueceu suas falas no primeiro dia de gravação.

A série da HBO, que segue a história de grupos de turistas endinheirados e funcionários de um resort de luxo, está em sua terceira temporada, e desta vez se passa na Tailândia. Lisa interpreta uma funcionária do resort, um papel que, segundo ela, foi muito desafiador. No entanto, o grande obstáculo não veio da construção do personagem, mas sim dos nervos de sua estreia como atriz.

“Eu estava suando. Estava tipo ‘não consigo lembrar minhas falas’. Deu branco”, revelou Lisa durante a pré-estreia da nova temporada, em entrevista ao site Variety. A cantora confessou que o nervosismo foi um fator crucial, já que era sua primeira vez em um set de filmagem e ela não sabia o que esperar. No entanto, o apoio de seus colegas de elenco e da equipe fez toda a diferença, permitindo que Lisa superasse o momento de tensão e seguisse com confiança.

“Foi minha primeira vez atuando, então não sabia o que esperar no set. Mas todos me apoiaram e me ajudaram muito. Então, obrigada, todo mundo”, completou a artista, expressando gratidão pela compreensão e ajuda dos outros.

A nova temporada de The White Lotus promete ser um grande marco na carreira de Lisa.

O sucesso da série e a qualidade do elenco de peso, incluindo Walton Goggins, Aimee Lou Wood e Carrie Coon, só aumentam a expectativa em torno da atuação de Lisa. Mas o impacto da artista não se limita apenas à sua estreia como atriz. Ela também está prestes a lançar seu primeiro álbum solo, que chega no dia 28 de fevereiro. Com o título de Alter Ego, o álbum representa mais um grande passo na carreira musical de Lisa.

Este projeto não é apenas uma nova fase artística, mas também um marco no cenário pop mundial. Alter Ego conta com a colaboração de grandes nomes da indústria, como Ryan Tedder e Max Martin, e inclui faixas que prometem ser hits instantâneos, como “Rockstar” e “Born Again”.

O single “New Woman”, uma parceria com a cantora Rosalía, já está gerando burburinho, tanto pela sonoridade quanto pela combinação de talentos.

Além da sua música, o lado profissional de Lisa também está se destacando com a presença na mídia e sua atuação em The White Lotus

A artista, que já é um ícone mundial no universo musical, agora se aventura em outros campos e ganha ainda mais admiradores ao mostrar sua versatilidade. Ao mesmo tempo, Lisa vem enfrentando com coragem os novos desafios e superando o nervosismo que surgem no caminho de qualquer iniciante.

O Futuro de Lisa: Entre a Música e a Atuação

Com tantos novos projetos e desafios pela frente, o futuro de Lisa se desenha promissor tanto no mundo da música quanto no da atuação. Embora sua estreia em The White Lotus tenha começado com uma falha de memória, ela provou que, com o apoio certo e uma atitude perseverante, consegue se superar e brilhar em qualquer cenário.

Ao lado de grandes nomes da indústria do entretenimento, Lisa tem a oportunidade de se consolidar como uma artista multifacetada, capaz de transitar com sucesso entre diferentes áreas.

Para seus fãs, essa fase de transição e superação promete ser apenas o começo de uma nova etapa na carreira de uma das artistas mais influentes da atualidade. Com seu talento, perseverança e o devido apoio de sua equipe, Lisa mostra que está pronta para enfrentar qualquer desafio que venha pela frente.