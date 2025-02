O novo projeto musical de Ludmilla voltado ao R&B

Na tarde desta quarta-feira (12), Ludmilla agitou as redes sociais ao revelar que está trabalhando em um novo projeto de R&B. A cantora compartilhou registros no estúdio ao lado de renomados produtores e compositores, incluindo Hitmaka, Max Gousse, Poo Bear e London On The Track. A legenda da postagem, “R&B on the way” (“R&B a caminho”, em português), foi o suficiente para deixar os fãs em grande expectativa.

Os rumores sobre essa nova fase musical já circulavam há algum tempo, especialmente após Ludmilla ser vista em Los Angeles no final de janeiro. Na ocasião, a artista esteve com o produtor Los Hendrix, conhecido por colaborações com SZA e Giv?on, o que levantou suspeitas de um projeto voltado para o gênero.

Embora ainda mantenha segredo sobre os detalhes da produção, a estrela brasileira reforça sua versatilidade ao explorar o R&B em um nível internacional. Os admiradores já aguardam ansiosos para descobrir o que vem por aí!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUDMILLA (@ludmilla)

Detalhes sobre as escolhas de Ludmilla sobre maternidade

Ludmilla e Brunna Gonçalves anunciaram a emocionante novidade de que serão mães pela primeira vez. Agora, Brunna compartilhou detalhes sobre o processo que levou o casal a decidir como realizariam esse sonho de ampliar a família. Desde o casamento em 2019, a maternidade já era um tema frequente entre as duas.

Segundo Brunna, a escolha de quem gestaria o bebê aconteceu de maneira natural. “Depois que a gente se casou, vimos que era isso que queríamos. É o nosso maior sonho. Só falta um filhinho para a família estar completa. Eu sempre quis ser mãe e passar por todos os processos: gerar, ter barrigão, sentir o neném chutar, ter o parto normal. Já Ludmilla não se vê barriguda. Essa decisão foi fácil”, explicou ao jornal Extra.

O casal optou pela fertilização in vitro, técnica em que a fecundação do óvulo com o espermatozoide ocorre em laboratório, com o embrião sendo transferido ao útero posteriormente. Para tornar o momento ainda mais especial, o óvulo usado foi o de Ludmilla, o que une biologicamente ambas à criança que está a caminho.

A decisão reflete a sintonia entre as duas e a vontade de compartilhar cada etapa desse sonho. “É algo que sempre quisemos, e estamos vivendo o momento mais feliz de nossas vidas”, afirmou Brunna. A notícia foi recebida com grande entusiasmo pelos fãs, que acompanham de perto a trajetória do casal e celebram junto com elas a realização desse sonho.