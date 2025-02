A suposta indireta de Sabrina Carpenter para ex em ‘Bad Reviews’

O lançamento da edição deluxe do álbum Short n’ Sweet trouxe uma nova canção de Sabrina Carpenter que rapidamente se tornou o centro das atenções dos fãs. Bad Reviews chamou a atenção por suas letras introspectivas, levando às especulações de que a inspiração por trás da faixa pode ser o ator Barry Keoghan.

A música aborda a decisão de permanecer em um relacionamento mesmo diante de advertências e opiniões contrárias. Com versos como “Eu escolho estar apaixonada por você”, Sabrina transmite a ideia de seguir em frente apesar das incertezas. O tema ressoa com sua canção anterior, Please Please Please, que também explora o dilema de lidar com relações desafiadoras.

O que aumentou ainda mais as suspeitas foi um detalhe curioso no encarte do álbum: um nome riscado ao lado do título Bad Reviews parece soletrar “Barry”. Esse indício levou os fãs a acreditarem que a faixa pode estar diretamente relacionada ao ator. A especulação ganhou ainda mais força após relatos de que Carpenter e Keoghan teriam encerrado o relacionamento em dezembro de 2024.

Sabrina Carpenter é conhecida por incorporar emoções genuínas em sua música, e Short n’ Sweet reforça essa marca registrada. Com a adição de Bad Reviews à tracklist, a cantora continua a conectar sua arte às experiências pessoais, deixando seus fãs atentos a cada detalhe e possível significado oculto nas entrelinhas de suas composições.

Sabrina Carpenter conta como começou a carreira de cantora

Em uma nova entrevista de capa para a Vogue, Sabrina Carpenter falou como começou sua carreira de cantora em um pub ainda criança.

Segundo a publicação, ela cresceu na cidade de Quakertown, na Pensilvânia e percebeu bem cedo que tinha um talento especial para cantar.

Sua família, seus pais David e Elizabeth, irmãs Sarah e Shannon, bem como a meia-irmã Cayla, costumavam jantar fora em um pub irlandês chamado Limeport Inn. Lá, uma garçonete chamada Patty fazia Sabrina cantar Parabéns a Você para as mesas de outros clientes, de acordo com a People.

“Foi um sonho de curta duração, mas também foi meu primeiro público real”, disse Sabrina à Vogue.

Aos 9 anos, Sabrina entrou em um concurso de canto promovido por Miley Cyrus e ficou entre as três finalistas. “Depois que o concurso acabou — não ganhei, mas conheci Miley, o que foi uma grande vantagem — continuei fazendo isso porque eu simplesmente amava muito”, disse.

Vale lembrar que ela se encontrou recentemente com Miley para uma foto no Grammy Awards, onde ganhou o prêmio de melhor performance solo pop por Espresso e melhor álbum vocal pop por Short n’ Sweet.

“Ainda estou sem fôlego por causa da apresentação, então eu realmente não esperava por isso”, disse Sabrina no palco em Los Angeles durante a cerimônia, onde ela cantou Espresso e Please Please Please.

“E todos os indicados que estavam na tela são alguns dos meus artistas favoritos do mundo, e não acredito que fui indicada contra eles, ou mesmo que estou nesta sala agora“, acrescentou.