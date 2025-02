Detalhes sobre novo álbum ‘I Said I Love You First’ de Selena Gomez - (crédito: TMJBrazil)

Selena Gomez está oficialmente de volta ao cenário musical e, desta vez, acompanhada de seu noivo e produtor Benny Blanco. Apesar das especulações de que poderia deixar a música de lado, a cantora surpreendeu os fãs ao anunciar seu próximo álbum e um novo single.

Em uma publicação recente no Instagram, Gomez compartilhou imagens aconchegantes ao lado de Blanco e revelou detalhes sobre o novo projeto. “Eu sempre engano vocês”, brincou na legenda. “Meu NOVO álbum I Said I Love You First com meu melhor amigo @bennyblanco será lançado em 21 de março. Nossa primeira música, Scared of Loving You, já está disponível em todas as plataformas. Produtos e itens autografados do álbum já estão em pré-venda. Mal podemos esperar para compartilhar esse projeto especial com vocês!”

A parceria entre Selena e Benny já vinha sendo insinuada há meses. Em janeiro, a cantora compartilhou um vídeo nos Stories do Instagram, onde aparecia em um estúdio de gravação, deixando os fãs curiosos sobre o que estava por vir. Blanco também alimentou a expectativa ao responder a um seguidor no TikTok, mostrando Gomez em ação no estúdio.

O último álbum completo da artista foi Rare, lançado em 2020, que conquistou o topo da Billboard 200 e trouxe o sucesso Lose You to Love Me, seu primeiro hit número 1 na Billboard Hot 100. Em 2021, ela lançou o EP em espanhol Revelación, explorando novas sonoridades e se conectando ainda mais com suas raízes latinas.

Selena e Benny têm uma longa história de colaborações musicais. O produtor esteve envolvido em sucessos como Kill Em with Kindness e Same Old Love, do álbum Revival (2015), além de I Can’t Get Enough (2019), parceria com Tainy e J Balvin. Mais recentemente, trabalharam juntos no single Single Soon.

Além da música, o casal também tem motivos para celebrar no campo pessoal. Noivos desde dezembro de 2024, Selena compartilhou a novidade com um carrossel de fotos exibindo seu anel de noivado, acompanhado da legenda “o para sempre começa agora..”. O relacionamento, que começou em junho de 2023, parece estar cada vez mais forte, dentro e fora dos estúdios.

Os fãs agora aguardam ansiosos pelo lançamento do álbum I Said I Love You First, que promete marcar mais um capítulo importante na carreira de Selena Gomez.