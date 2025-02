Udi Grudi apresenta 'ConSerto' no Sesc neste domingo (16/2)

Por Ana Carolina Alves*—A companhia de teatro Udi Grudi apresenta o espetáculo ConSerto, no domingo (16/2), 16, no Teatro Sesc Silvio Barbato, no Setor Comercial Sul, às 17h. O espetáculo faz parte da programação cultural de fevereiro do Sesc-DF, que conta com mais de 20 apresentações nos teatros da instituição. Os ingressos são gratuitos, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado ao programa Sesc Mesa Brasil. A retirada deverá ser feita uma hora antes das apresentações nos respectivos teatros.

ConSerto reúne, em um único show, o repertório das peças do Udi Grudi e mais algumas músicas escolhidas especialmente para cada apresentação, usando instrumentos criados a partir de materiais reciclados como canos de PVC e garrafas PET. Os instrumentos são frutos da pesquisa de Márcio Vieira que, há mais de 30 anos, utiliza esses materiais para obter sonoridades e timbres inusitados.

Um dos mais antigos grupos de circo e teatro contemporâneo do Brasil, o Udi Grudi foi fundado em Brasília em 1982 e desenvolve uma linguagem própria baseada no clown, teatro experimental e música. Juntos, Márcio Vieira, Luciano Porto e Marcelo Berê já percorreram 16 países, e quase todos os estados brasileiros, com seus espetáculos que mesclam humor e música. O elenco é composto ainda pr atores convidados.





*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco