Bafta: tudo sobre a premiação que tem 'Ainda estou aqui' entre os indicados

O Bafta, Oscar do Reino Unido, será transmitido pela primeira vez no Brasil - (crédito: Laura Thorne)

Neste domingo, o Bafta, conhecido como o Oscar britânico, será realizado em Londres. Com transmissão inédita para o Brasil, a premiação é uma das últimas etapas antes do Oscar. Esse ano, Ainda estou aqui, de Walter Salles concorre à categoria de Melhor filme em língua não inglesa ao lado de Tudo que imaginamos como luz, Emilia Pérez, A semente do fruto sagrado e Kneecap.

Com grande prestígio na Europa, o British Academy Film Awards (Bafta) é uma premiação anual realizada pela primeira vez em 1947. Conhecido como Oscar britânico, o evento tem categorias especiais para produções do Reino Unido, como Melhor longa e Melhor documentário. Os vencedores levam para casa uma máscara dourada, inspirada nas máscaras de teatro da Grécia Antiga.

O diretor Walter Salles esteve presente em outras três ocasiões. Em 1999, Central do Brasil foi indicado a Melhor filme de língua não inglesa e levou a máscara dourada para casa. Três anos depois, o longa Abril Despedaçado concorreu a premiação. Diários de motocicleta, em 2005, também pintou no Bafta em uma coprodução entre Brasil e Argentina. Cidade de Deus, de Fernando Meirelles, também já foi indicado ao prêmio mas perdeu para Fale com ela de Pedro Almodóvar.

Caso o Brasil saia vencedor, as chances de garantir pelo menos uma estatueta no Oscar aumentam. O Bafta é uma das premiações que será realizada enquanto as votações do Oscar ainda estão abertas, podendo afetar, significativamente, os resultados do dia 2 de março. Os votantes da Academia podem enviar suas escolhas até 18 de fevereiro.

Dessa vez, a queridinha do Brasil, Fernanda Torres, ficou de fora da categoria de Melhor atriz. Importante para a corrida do Oscar, a Academia britânica selecionou Saoirse Ronan, Cynthia Erivo, Karla Sofía Gascón, Mikey Madison, Demi Moore e Marianne Jean-Baptiste. As favoritas para o prêmio são Demi Moore pela atuação em A substância, Marianne Jean-Baptiste, por Hard Truths, e Mikey Madison, com sua interpretação em Anora.

A premiação será iniciada às 16h e, pela primeira vez, poderá ser assistida pelos brasileiros. A transmissão será realizada no canal TNT e na plataforma de streaming Max. O Bafta será apresentado pelo ator escocês David Tennant.

