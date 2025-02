Mariah Carey comemora segunda indicação ao Hall da Fama do Rock & Roll

Mariah Carey é novamente uma das indicadas ao prestigioso Hall da Fama do Rock & Roll, e, dessa vez, a cantora não esconde a emoção de estar entre os finalistas pela segunda vez consecutiva.

Após uma primeira indicação em 2024, Carey se encontra em boa companhia na lista de 2025, ao lado de lendas como Cyndi Lauper, Oasis, Soundgarden, Joe Cocker, entre outros. A notícia foi comemorada pela artista em suas redes sociais, onde compartilhou sua gratidão pelo reconhecimento, afirmando que “isso significa muito” para ela.

A notícia da segunda indicação foi recebida com entusiasmo por seus fãs e pela própria cantora, que se mostrou honrada por ser reconhecida ao lado de outros artistas tão respeitados no cenário musical. Carey compartilhou sua alegria em um post no Instagram, agradecendo ao Hall da Fama do Rock & Roll e, principalmente, aos fãs, que sempre foram o centro de sua carreira.

“É sempre uma honra incrível ser reconhecida ao lado de tantos artistas lendários que admiro. Obrigada ao @rockhall e, claro, aos meus fãs incríveis — vocês são o coração de tudo o que faço. Isso significa muito! ??”, escreveu a cantora, que acompanhou o post com uma foto vintage e uma lista dos outros indicados.

Mariah Carey já é um nome consolidado na música pop. Ela é dona de uma carreira com números impressionantes, incluindo sucessos atemporais como “Vision of Love”, “Hero” e a lendária “All I Want for Christmas Is You”.

A cantora foi elegível para a indução ao Hall da Fama do Rock & Roll desde 2016, mas foi apenas em 2024 que sua nomeação se concretizou. A sua ausência na edição anterior foi um tema de especulação para muitos, mas a segunda indicação confirma que o tempo e a contribuição de Carey à música mundial finalmente a colocaram no radar da instituição.

Seu impacto vai muito além dos sucessos no Natal.

Carey moldou a música pop, trazendo inovações vocais e ajudando a definir uma geração com sua presença única na indústria. E agora, com mais de três décadas de carreira, a cantora vê seu nome finalmente sendo imortalizado, um reconhecimento que a coloca ao lado de artistas como Aretha Franklin, Whitney Houston, e Michael Jackson, todos ícones que também conquistaram o seu espaço no Hall da Fama.

Mariah Carey e seus projetos atuais

Enquanto aguarda o veredito sobre sua indução em 2025, Carey continua a brilhar no palco. Ela acaba de concluir mais uma temporada de sua residência “The Celebration of Mimi” no Dolby Live at Park MGM, em Las Vegas.

Sua turnê, que é um evento aguardado por fãs ao redor do mundo, culminou em shows especiais para o Dia dos Namorados e promete encerrar com chave de ouro no próximo sábado.

Além disso, o legado de Mariah Carey como a rainha do Natal continua forte, com sua clássica canção “All I Want for Christmas Is You” alcançando novos patamares de popularidade a cada temporada. Ela segue sendo uma das artistas mais respeitadas de sua geração, e sua trajetória é um exemplo de resistência, talento e inovação dentro da música pop.

A indução ao Hall da Fama do Rock & Roll ainda está longe de ser uma certeza, mas, independentemente do resultado, Mariah Carey já deixou sua marca na história da música, e sua influência continuará a ser celebrada por gerações vindouras.

Com a cerimônia de indução de 2025 acontecendo em Los Angeles no outono, fãs de Mariah estarão atentos para ver se a estrela finalmente recebe o reconhecimento que já está mais do que merecido.