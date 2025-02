Fernanda Torres publica foto com Demi Moore em evento pré-Bafta

Favoritas ao Oscar de Melhor Atriz, Fernanda Torres e Demi Moore apareceram juntas em foto durante evento pré-Bafta. A cerimônia antecede o Prêmio da Academia Britânica de Cinema (Bafta), conhecido como o "Oscar britânico".

O filme brasileiro Ainda estou aqui está entre os concorrentes da categoria Melhor filme em língua nãoinglesa. Longa de Walter Salles concorre com Tudo que imaginamos como luz, Emilia Pérez, A semente do fruto sagrado e Kneecap. É a segunda vez do diretor, que ganhou a máscara dourada por Central do Brasil em 1999.

Já Fernanda Torres, vencedora do Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz de drama, não foi indicada para a premiação. Concorrem à máscara dourada as atrizes Demi Moore, Saoirse Ronan, Cynthia Erivo, Karla Sofía Gascón, Mikey Madison e Marianne Jean-Baptiste.