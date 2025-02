A suposta indireta de Sabrina Carpenter para ex em ‘Bad Reviews’

O lançamento da edição deluxe do álbum Short n’ Sweet trouxe uma nova canção de Sabrina Carpenter que rapidamente se tornou o centro das atenções dos fãs. Bad Reviews chamou a atenção por suas letras introspectivas, levando às especulações de que a inspiração por trás da faixa pode ser o ator Barry Keoghan.

A música aborda a decisão de permanecer em um relacionamento mesmo diante de advertências e opiniões contrárias. Com versos como “Eu escolho estar apaixonada por você”, Sabrina transmite a ideia de seguir em frente apesar das incertezas. O tema ressoa com sua canção anterior, Please Please Please, que também explora o dilema de lidar com relações desafiadoras.

O que aumentou ainda mais as suspeitas foi um detalhe curioso no encarte do álbum: um nome riscado ao lado do título Bad Reviews parece soletrar “Barry”. Esse indício levou os fãs a acreditarem que a faixa pode estar diretamente relacionada ao ator. A especulação ganhou ainda mais força após relatos de que Carpenter e Keoghan teriam encerrado o relacionamento em dezembro de 2024.

Sabrina Carpenter é conhecida por incorporar emoções genuínas em sua música, e Short n’ Sweet reforça essa marca registrada. Com a adição de Bad Reviews à tracklist, a cantora continua a conectar sua arte às experiências pessoais, deixando seus fãs atentos a cada detalhe e possível significado oculto nas entrelinhas de suas composições.