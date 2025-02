O que Lily Allen disse sobre o divórcio polêmico e internação

A cantora britânica Lily Allen, recentemente envolvida no divórcio com o ator David Harbour após quatro anos de casamento, usou seu podcast da BBC, “Miss Me?”, para falar sobre sua saúde mental e compartilhar detalhes do período em que esteve internada em uma clínica de tratamento. A artista, que havia anunciado uma pausa de três semanas no programa no início de janeiro, revelou estar atravessando um momento delicado em sua vida pessoal.

Durante o episódio, transmitido nesta quinta-feira (13), Lily comentou sobre a descoberta de que seu ex-marido estava utilizando um aplicativo de relacionamento enquanto ainda eram casados. Em busca de suporte emocional, a cantora optou por se afastar das redes sociais e se internar em um retiro nos Estados Unidos, onde teria investido em um programa terapêutico intensivo, conforme divulgado pelo jornal Daily Mail. O tratamento incluía sessões individuais e em grupo, focadas na reconstrução emocional.

“Eu me sinto muito grata por ter tido o tempo e o espaço de que precisava. Passei algumas semanas em um centro de tratamento, o que foi essencial para mim”, declarou Allen em seu retorno ao podcast. A artista explicou que enfrentou desafios relacionados ao seu “eu interior de criança” e ressaltou que a jornada de cura é um processo contínuo.

Mãe de duas filhas, Ethel Cooper, de 13 anos, e Marnie Rose Cooper, de 11, Lily também abordou as críticas que recebeu sobre sua relação com as meninas. Em resposta às especulações de que não as amaria, ela foi enfática: “As pessoas acham que eu odeio minhas filhas, mas eu as adoro. E, neste momento, preciso estar na minha melhor versão por elas. Percebi que estava ficando cada vez mais difícil me apresentar da forma que elas precisam”.

A polêmica surgiu após um episódio anterior do podcast, no qual Allen mencionou que a chegada das filhas impactou sua carreira e que sua motivação para ter filhos não foi a mais adequada. Agora, no entanto, ela esclareceu que sua internação foi uma decisão necessária, ainda que dolorosa. “Foi difícil me afastar delas por algumas semanas, mas no final, fiz isso por nós. Eu precisava de ajuda para atravessar esse período”, afirmou.

Além disso, a cantora destacou que sua responsabilidade é garantir que as filhas se sintam seguras e protegidas, e que sua instabilidade emocional estava comprometendo essa função. No episódio, Lily também comentou sobre os desafios que enfrentou com medicações psiquiátricas, mencionando que um antidepressivo em particular não trouxe os resultados esperados, tornando tudo ainda mais complexo.

Agora, em um processo de reconstrução, a artista afirma estar mais forte, embora reconheça que a caminhada ainda está em andamento. “Não digo que cheguei lá completamente ou que estou acertando tudo, mas estou num lugar muito melhor”, concluiu.