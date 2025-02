Halsey sobre seu retorno à turnê: “Eu sou um pequeno demônio no palco”

Em uma entrevista descontraída no The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Halsey revelou detalhes sobre o retorno à estrada com sua nova turnê For My Last Trick, prevista para começar em maio.

A cantora, que passou os últimos anos distantes dos palcos devido a questões pessoais e de saúde, se mostrou animada para reencontrar seu público e compartilhar sua energia única no palco.

Durante a conversa, Halsey falou com entusiasmo sobre o amor por suas apresentações ao vivo e os desafios que teve que enfrentar para poder voltar a fazer o que mais ama.

“Fiz turnê por oito anos seguidos, mas depois veio a pandemia, a gravidez e problemas de saúde”, comentou a artista, que recentemente foi diagnosticada com lúpus e leucemia crônica.

“Fiquei fora por um tempo e pensei, ‘Será que vou conseguir voltar?’. Agora estou em um lugar muito melhor e mais saudável, o que me deixa muito empolgada para voltar aos palcos”, afirmou com um sorriso no rosto.

Além dos desafios de saúde, Halsey também falou sobre o impacto de sua vida pessoal, incluindo o recente noivado com o ator Avan Jogia. O pedido foi feito durante uma viagem surpresa a Barcelona, e a cantora detalhou com carinho o momento íntimo.

“Estávamos no barco, bêbados de sol e sem esperar por isso, mas quando ele me mostrou o anel, fiquei emocionada”, revelou. A conexão dos dois também tem raízes profundas no passado, com Halsey admitindo que assistia ao programa Victorious, onde Jogia foi um dos protagonistas, quando era mais jovem.

Em relação ao que os fãs podem esperar de sua turnê, Halsey foi enfática. “Eu sou como um pequeno demônio no palco. Tenho uma energia muito agressiva, e é como se eu precisasse exorcizar algumas coisas. O show será intenso e vai surpreender quem me conhece apenas pelas músicas do rádio”, declarou, com sua típica sinceridade e humor.

A turnê, que será marcada por um tema mágico, também refletirá uma das facetas mais cativantes da artista: sua capacidade de transformar cada apresentação em um espetáculo único e inesquecível.

A cantora comparou seu papel no palco a de uma “assistente de mágico”, com trajes encantadores e truques inesperados. Ela também prometeu que, na próxima vez em que se apresentar no Tonight Show, mostrará ao público um truque de mágica real, respondendo ao desafio de Fallon.

Halsey expectativa pela turnê “For My Last Trick”

Além da empolgação com os shows ao vivo, Halsey está entusiasmada com a recepção do seu mais recente álbum The Great Impersonator. O disco, que marcou um novo passo em sua carreira, foi inspirado em momentos difíceis da vida da cantora, como sua luta contra doenças e a maternidade.

O álbum chegou ao topo das paradas de álbuns alternativos e trouxe uma nova dimensão à sua música. A artista, que sempre se destacou por sua sinceridade e vulnerabilidade, usou a música para processar suas lutas pessoais e transformá-las em uma arte visceral e poderosa.

A turnê For My Last Trick começará no dia 10 de maio, no Toyota Pavilion, em Concord, Califórnia, e passará por diversas cidades dos Estados Unidos e Canadá, incluindo Phoenix, Los Angeles, Dallas, Toronto e Chicago, antes de concluir no Yaamava’ Theater, em Highland, Califórnia, no dia 6 de julho. Ao longo da jornada, Halsey contará com a participação de artistas como Del Water Gap, The Warning e Evanescence em datas selecionadas.

Os fãs já podem se inscrever para a pré-venda de ingressos, que começa na próxima segunda-feira (17 de fevereiro), com a venda geral prevista para o dia 21 de fevereiro.

Halsey retorna aos palcos com uma turnê repleta de expectativas, promete se entregar completamente e compartilhar sua energia com o público de uma forma única. Em meio a desafios pessoais e profissionais, a cantora tem se reinventado e mostrado que, apesar das adversidades, sua paixão pela música e pelos fãs continua mais forte do que nunca.