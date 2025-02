Taylor Swift supera Madonna e bate recorde de álbuns nº 1 no Reino Unido

Taylor Swift continua a reescrever os livros de recordes da música. A cantora e compositora conquistou seu 13º álbum nº 1 no Reino Unido, superando Madonna e se tornando a artista feminina com mais álbuns no topo da Official Albums Chart britânica.

O feito foi alcançado com Lover (Live In Paris), um álbum ao vivo que, apesar de ter sido lançado originalmente em 2023, voltou com força ao mercado graças a uma edição especial em vinil duplo, com formato de coração, disponível a tempo para o Dia dos Namorados.

A estratégia de relançamento do Lover (Live In Paris) provou ser um sucesso estrondoso. Com 47.000 cópias vendidas em sua primeira semana, o álbum conquistou o topo da parada britânica sem depender de plataformas de streaming, algo que não acontecia desde Reputation, de Swift, em 2017.

O disco também alcançou o segundo lugar na Billboard 200, demonstrando o impacto global da cantora.

Com esse novo número um, Taylor Swift agora está empatada com Elvis Presley no ranking dos artistas com mais álbuns líderes na história do Reino Unido. Ambos possuem 13 discos que chegaram ao topo, ficando atrás apenas dos Rolling Stones (14), The Beatles e Robbie Williams, que dividem o recorde com 15 cada.

O feito de Swift ressalta sua influência e longevidade na indústria musical, consolidando seu legado não apenas como uma das artistas mais relevantes da atualidade, mas também como uma das maiores de todos os tempos.

Sua capacidade de reinventar seus projetos e manter um nível de engajamento excepcional com seu público a coloca em uma posição privilegiada para continuar quebrando recordes.

Taylor Swift : O impacto no mercado musical

O sucesso de Lover (Live In Paris) também destaca uma tendência no consumo de música: o crescimento das vendas físicas em um momento dominado pelo streaming. O lançamento limitado e colecionável da edição especial em vinil estimulou uma corrida dos fãs para garantir uma cópia, provando que o formato físico ainda tem um apelo significativo quando combinado a uma estratégia de marketing eficaz.

Enquanto isso, outras estrelas da música também movimentaram o ranking desta semana.

O terceiro álbum do Inhaler, Open Wide, estreou na segunda posição, marcando a terceira entrada consecutiva do grupo entre os três primeiros lugares. Kendrick Lamar também teve um retorno expressivo ao top 3 com GNX, impulsionado pelo buzz de sua apresentação no Super Bowl Halftime Show e pelo lançamento de cópias físicas. A turnê conjunta de Lamar com SZA no Reino Unido também tem impulsionado as vendas.

Já Hurry Up Tomorrow, do The Weeknd, caiu para a quarta posição, enquanto Short n’ Sweet, de Sabrina Carpenter, fecha o top 5, consolidando sua ascensão no pop. Além disso, Polaris, o primeiro álbum solo de Olly Alexander, terminou a semana na 17ª posição, dando continuidade ao sucesso que o cantor já havia conquistado com a banda Years & Years.

Com sua capacidade de se reinventar e manter-se no topo por tanto tempo, Taylor Swift continua a ditar as regras da indústria fonográfica. E com apenas dois álbuns de distância dos recordistas absolutos, a pergunta que fica é: será que veremos a artista quebrando mais um recorde histórico em breve? Se depender do ritmo de sua carreira, a resposta parece ser um sonoro “sim”.