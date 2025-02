Aguinaldo Silva relembra demissão da Globo após fracasso de novela: "Mágoa"

Aguinaldo Silva que está de volta à tela da Globo, seis anos após a conclusão do seu último trabalho, a novela O Sétimo Guardião (2018). Em 2020, o autor foi demitido da emissora após quatro décadas, e assinou um novo contrato no final do ano passado.

Em entrevista à colunista Anna Clara Santiago, do jornal O Globo, o veterano abriu o jogo sobre a atual relação com a emissora, e se alimentou uma possível mágoa da empresa durante este período. "As pessoas que comandavam o processo que resultou no meu afastamento, por uma dessas ironias do destino, três meses depois também foram afastadas", alfinetou.

"Mágoa"

"Sempre disse que não tinha mágoa da Globo. Pelo contrário, devo muito. E ela também me deve. Estamos empatados e seremos felizes para sempre", disse Aguinaldo Silva. Sincero, o autor avaliou o fracasso de sua novela mais recente, que foi alvo de problemas, críticas e escândalos nos bastidores.

"Eu assumo sem problemas que uma parte do que não deu certo foi responsabilidade minha. Várias coisas não funcionaram, havia um clima interno de bastidores que não era bom. Quando o clima não é bom, não adianta", afirmou ele, que assina a futura novela das nove, cujo título se chama Três Graças, e estreia no segundo semestre deste ano, em sucessão ao remake de Vale Tudo.

