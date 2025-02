Como Madonna pretende dar continuidade a antigo álbum

A estrela pop Madonna deixou seus seguidores em polvorosa ao revelar, nesta quinta-feira (13), que está prestes a lançar a continuação de seu lendário álbum Confessions on a Dance Floor, lançado em 2005. O novo projeto, intitulado Confessions Parte 2, chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (14), coincidindo com as celebrações do Dia dos Namorados em diversos países.

A rainha do pop compartilhou a novidade nas redes sociais, enfatizando a conexão emocional com a obra. “Meu presente para vocês neste Dia dos Namorados é saberem que estou colocando meu coração e minha alma nesta nova música. Mal posso esperar para compartilhar esse trabalho com todos!”, escreveu a artista.

O anúncio pegou os fãs de surpresa, reacendendo a nostalgia da era Confessions, que marcou uma geração com sucessos como Hung Up e Sorry. Agora, a expectativa gira em torno de quais sonoridades e influências Madonna trará para esta segunda parte, consolidando ainda mais sua posição como um ícone atemporal da música pop.