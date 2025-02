Como Lady Gaga escreveu ‘Born This Way’ em dez minutos

Na mais recente edição do programa “Hot Ones”, apresentado por Sean Evans, Lady Gaga compartilhou detalhes inusitados sobre a composição de um de seus maiores sucessos, “Born This Way”. Durante a conversa, a artista de 38 anos relembrou um comentário que fez no passado sobre a rapidez com que escreveu a canção icônica de 2011.

Evans mencionou que Gaga certa vez comparou a criação de “Born This Way” a um processo quase divino, afirmando que a compôs em apenas “10 minutos”. Surpresa com a lembrança, a cantora reagiu com humor: “Meu Deus, eu disse isso?”. No entanto, ela confirmou que a composição realmente aconteceu de forma incrivelmente rápida. “Muitas das minhas músicas surgem dessa forma. Eu as escuto e simplesmente preciso segui-las”, explicou.

O sucesso da canção foi imediato, conquistando seis certificações de platina e alcançando o topo da Billboard Hot 100. Além disso, tornou-se um dos singles mais vendidos da história do iTunes, superando um milhão de downloads nos primeiros cinco dias após o lançamento, conforme dados divulgados pela MTV News.

Durante a entrevista, Gaga também refletiu sobre a importância de um bom refrão em suas composições, reforçando sua filosofia musical: “Sem um bom refrão, quem realmente se importa?”. Para ela, a validação final vem do público: “Você nunca sabe realmente se algo é bom até que as pessoas lhe digam”.

Novo álbum e colaboração com Bruno Mars

Lady Gaga também comemorou recentemente sua vitória no Grammy, conquistando o prêmio de Melhor Performance de Dupla/Grupo Pop ao lado de Bruno Mars, graças à canção “Die with a Smile”. E as novidades não param por aí: a cantora anunciou o lançamento de seu próximo álbum, intitulado “Mayhem”.

Previsto para chegar ao público no dia 7 de março, o projeto representa um retorno às raízes pop da artista, algo que, segundo ela, foi um desafio pessoal. “O álbum começou com o enfrentamento do meu medo de revisitar a música pop que meus primeiros fãs tanto amavam”, revelou em um comunicado à imprensa.

Descrito como uma experiência sonora que reflete caos e transformação, Gaga compara “Mayhem” à tentativa de remontar um espelho quebrado: “Mesmo que você não consiga juntar os pedaços perfeitamente, ainda pode criar algo belo e completo de uma maneira nova”. O disco promete explorar o poder da música em unir, provocar e curar, reforçando a marca registrada da artista.

Com expectativas altas e um histórico de inovação musical, “Mayhem” promete ser mais um capítulo memorável na carreira de Lady Gaga.