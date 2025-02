Ed Sheeran talvez revelou o título do novo álbum e indica retorno ao Pop - (crédito: TMJBrazil)

Ed Sheeran está de volta aos holofotes e parece ter revelado o nome de seu aguardado novo álbum. Em meio às especulações sobre seu retorno ao pop em 2025, o artista britânico soltou uma pista valiosa para seus fãs em um comentário nas redes sociais.

Conhecido por interagir diretamente com seu público, Sheeran comentou em uma postagem da página @memezar no Instagram, onde um fã mencionava a mudança de sua foto de perfil como um possível sinal de novidade.

O usuário ainda brincou sobre qual seria a próxima “operação matemática” que ele abordaria, referindo-se à sua série de álbuns Mathematics, composta por “+” (2011), “x” (2014), “÷” (2017), “=” (2021) e “-” (2023).

Em resposta, Sheeran ironizou: “A ironia é que se você me perguntar qualquer coisa sobre matemática, eu provavelmente falharia na resposta. Nunca terminei o ensino médio”. No entanto, o que chamou a atenção foi o final da mensagem: “Play saindo em breve”.

Essa não foi a primeira vez que o cantor mencionou o termo. No final de 2023, ele já havia sugerido: “Nos vemos em algum momento do próximo ano, quando apertarmos Play novamente no pop”.

Essas pistas reforçam a ideia de que seu novo projeto pode marcar uma mudança de fase em sua carreira musical.

Ed Sheeran: Nova era e sons grandiosos

Com o lançamento de “Autumn Variations” em 2023, Sheeran explorou um lado mais introspectivo e experimental. No entanto, ele já havia sinalizado que seu próximo álbum traria uma abordagem mais grandiosa. Em entrevista à Variety, ele afirmou: “Sinto que estou voltando ao pop grandioso pela primeira vez em muito tempo. É empolgante”.

A confirmação de que “Play” poderá iniciar uma nova fase também foi reforçada por uma teoria de fãs que especulavam que a próxima sequência de discos se chamaria “Play, Pause, Stop, Rewind, Skip”. Quando um seguidor comentou essa teoria, Sheeran respondeu: “Talvez pulemos o Skip, para ser sincero”.

Enquanto provoca os fãs sobre seu novo projeto, Sheeran segue em turnê com a Mathematics Tour. O cantor se apresentou recentemente no BottleRock Napa Valley e tem shows programados para a China e a Índia.

No entanto, sua passagem pela Índia gerou um episódio inesperado. Durante uma performance improvisada em Bengaluru, as autoridades locais interromperam o show alegando falta de permissão.

Em um vídeo compartilhado nas redes, Sheeran pode ser visto tendo seu microfone desligado. Ele reagiu com bom humor: “Temos permissão para estar aqui, mas parece que este policial está nos impedindo”.

Com o título do novo álbum praticamente revelado e um retorno ao pop em pauta, Sheeran parece pronto para mais um grande capítulo de sua carreira. Agora, resta aguardar um anúncio oficial para saber quando poderemos apertar o play em sua nova fase musical.